Misterio en el Sanatorio Finochietto: aseguran que un hombre se presentó a la guardia pero había muerto un día antes

Un escalofriante hecho se viralizó en las últimas horas, una persona se presentó a la guardia de un hospital de Once en la madrugada del sábado pasado, pero había fallecido un día antes.

El extraño suceso paranormal ocurrió en el Sanatorio Finochietto y las cámaras de seguridad captaron como el guardia de la clínica atendía a un paciente fantasma.

“Está el personal de guardia, se abre la puerta de entrada, no se ve nada del otro lado, evidentemente algo va a entrar, corre la banda, le toma datos. En un momento le va a ofrecer una silla de ruedas para llevarla a la guardia, creo que tenés que subir al segundo piso para hacer la admisión de la guardia, al menos durante la noche, y no se ve nada”, empezó explicando Antonio Laje en el programa “Buenos Días América”.

Y continuó: “En un momento dado, esta persona llama a la guardia, y le preguntan ‘¿y la paciente que entró, dónde está?, porque no salió todavía’. Los médicos que estaban en la guardia le dicen ‘acá no vino nadie’. Entonces empiezan a revisar las cámaras de todo el edificio porque tenían miedo de que, tal vez, una persona se hubiera metido en otro lado del sanatorio. Nadie vio absolutamente nada, y llegan a este video, donde ven a esta persona que recepciona a alguien, pero no ven a nadie. Entonces le preguntan al de seguridad quién es la persona, él les da un nombre y le contestan que es imposible, porque esa persona falleció el viernes a la mañana”.

El sacerdote Adolfo Granillo Ocampo fue invitado al programa para analizar el extraño fenómeno: “La realidad es que, cuando uno muere, la realidad espiritual que ocurre después es muy misteriosa. La Iglesia cree en ella, por eso rezamos por los difuntos, pedimos por ellos. Sabemos que, con nuestra oración, ayudamos a aquellos que han partido de nuestra vida”, explicó.

Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de que este hecho fuera real, el sacerdote respondió: “Lo primero que haría es chequear algunos aspectos, a ver si es que efectivamente se corresponde la realidad con los hechos. Si es que la persona que aparece en el video está en equilibrio, si conocía la historia de esta persona que falleció antes o no. Me parece rara la situación y misteriosa”.

“Tuve tres casos que me pasaron a mí, personalmente, que tienen que ver con cosas extrañas, de este tipo. Y un sacerdote viejito que estaba conmigo me dijo ‘hay muchas fuerzas psíquicas que uno desconoce y que tiene la gente. Pero también existe un mundo espiritual muy profundo del cual uno no tiene conocimiento profundo tampoco. Cuando uno se vincula con estas realidades, puede ser que sean ciertas y que desconozca su alcance. Igual, es imposible corroborar empíricamente lo que uno está viendo, porque es una realidad extraña que no se puede comprobar”, respondió Granillo Ocampo.

La realidad es que este caso aún es una incógnita y dejó a todos perplejos por como se dio el hecho al quedar registrado por las cámaras del hospital.