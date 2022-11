Luis Enrique: "Si no gana España, me gustaría que gane Argentina por Messi"

El seleccionador Luis Enrique señaló hoy que en caso de no obtener la Copa del Mundo en Qatar con España, desea que la Argentina se proclame campeón por el crack rosarino Lionel Messi, a quien dirigió en Barcelona.

"Si no gana España, me gustaría que lo gane Argentina, me gustaría por Messi", manifestó Luis Enrique en su primer envío como streamer, a través de Twitch, desde la Universidad de Qatar, lugar de concentración de su equipo.

Para el seleccionador español sería "injusto" que el capitán argentino no logre el campeonato del mundo.

"Sería injusto que se vaya sin un mundial. De igual forma, puede jugar otro por su capacidad física y mental", señaló el exvolante de Real Madrid y Barcelona.

Luis Enrique también eligió a la Argentina como favorita para ganar el Mundial de Qatar 2022 junto con Brasil, Francia, Alemania, España e Inglaterra. A Países Bajos lo consideró como "posible sorpresa".

La transmisión de Luis Enrique, un hecho sin precedentes en una Copa del Mundo, reunió a 150 mil espectadores en Twitch en su primera emisión.