La mejor noticia para la Selección a 4 días del debut

El "Papu" Gómez entrenó con normalidad y su permanencia en la lista no está en duda.

Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez respondieron sin inconvenientes a las exigencias físicas planteadas y sus respectivas presencias en la lista del seleccionado argentino de fútbol no corren riesgo, de cara al comienzo del Mundial Qatar 2022. Los dos jugadores del Sevilla de España participaron de un “entrenamiento a fondo” que se llevó a cabo en la Universidad de Qatar, en la ciudad de Doha, bajo la atenta mirada del DT Lionel Scaloni, su cuerpo de colaboradores y los profesionales médicos afectados al conjunto albiceleste.

El "Cuti" Romero era otro que estaba observado y respondió sin problemas.

Lo cierto es que tanto Acuña (con una pubalgia que no lo dejó practicar de manera continua) y Gómez (con un traumatismo en una de sus rodillas) no tuvieron mayores inconvenientes para desplegar movimientos físicos intensos durante la práctica. "Respondieron bien y no sería necesario introducir más variantes en la lista de jugadores disponibles”, sostuvieron desde adentro de la concentración, en relación a las presencias del exjugador de Ferro y de Arsenal.

Acuña había sido titular el miércoles último en el triunfo 5-0 sobre Emiratos Arabes Unidos, en Abu Dhabi, en el último amistoso previo al comienzo de la competencia ecuménica. En cambio, Papu Gómez ni siquiera estuvo como alternativa en el banco de suplentes. De este modo, la lista definitiva de 26 jugadores no sufrirá mayores alteraciones de las ya conocidas, con los ingresos de Ángel Correa (Atlético Madrid) y Thiago Almada (Atlanta United), en reemplazo de los lesionados Joaquín Correa y Nicolás González, respectivamente. En tanto, el arquero Juan Musso (Atalanta), el zaguero central Facundo Medina (Lens), el mediocampista Roberto Pereyra (exCadetes, de Udinese), el delantero Giovanni Simeone (Nápoli) quedarán en la nómina de “reservas” ante posibles imprevistos que surgieren en la disputa de la Copa del Mundo.

El plantel argentino diseñó una nueva jornada de práctica en la Universidad de Qatar, con presencia limitada del periodismo, que solamente pudo presenciar 15 minutos del ensayo. En el entrenamiento tanto el defensor Cristian "Cuti" Romero como el mediapunta Paulo Dybala no lucieron ninguna secuela negativa de lesiones anteriores y trabajaron sin problemas. El equipo albiceleste repetirá la rutina física mañana, a partir de las 12 (hora argentina).

En tanto, Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Juan Foyth hicieron gimnasio y no salieron al campo de juego, donde el cuerpo técnico programó un ensayo informal de fútbol reducido. De cara al cotejo debut ante Arabia Saudita (martes 22 a las 7), el técnico Scaloni exhibiría tres dudas en la conformación inicial del equipo. En principio, el DT santafesino, de 44 años, no resolvió todavía si Nahuel Molina o Gonzalo Montiel será el ocupante de la banda derecha. En cambio, en el sector izquierdo, el técnico podría optar entre Nicolás Tagliafico o el propio Acuña. Y la otra incógnita reside en determinar quién será el sustituto del excluido Giovani Lo Celso en la mitad de la cancha. Las alternativas que maneja el entrenador son las inclusiones de Alexis Mac Allister o Papu Gómez.

De esta manera, la probable formación comprendería a Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Romero, Nicolás Otamendi y Acuña o Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Mac Allister o Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.