La AFA oficializó el parte médico de los desafectados y el viernes habrá más pruebas

Lionel Scaloni ya dio muestras de que no le tiembla el pulso. Después de las declaraciones tras la victoria frente a Emiratos Árabes Unidos, el jueves ratificó que quiere tener a sus jugadores en las mejores condiciones y que de haber "tocados" no los iba a llevar. Nicolás González y Joaquín Correa no estaban bien, le realizaron estudios y se confirmó que sufren un "desgarro en el bíceps femoral" y una "tendinitis rotuliana", respectivamente, por lo que los desafectaron. Sin embargo, el viernes va a ser importante porque exigirán a Marcos Acuña y "Papu" Gómez, que están con dolencias, y puede haber más novedades.

El cuerpo técnico no quiere sorpresas cuando no haya lugar para cambios y, por ese motivo, probaron a los dos que fueron dados de baja, Acuña, "Papu" Gómez, Lautaro Martínez y Cristian Romero. Los últimos dos, están en buen estado y llegarían sin problemas al partido del martes a las 7, de Argentina frente a Arabia Saudita, en la apertura del Grupo C.

En cuanto a "Papu" Gómez, que no pudo ocupar tampoco un lugar en el banco, tiene un dolor en la rodilla izquierda y también será exigido a fondo. Es otra luz roja encendida en la Universidad de Qatar. Y los problemas para Scaloni se agudizarían si no responde en buenas condiciones Acuña, porque se quedaría sin toda el ala izquierda, ya que se sumaría a las salidas de otros dos zurdos como Giovani Lo Celso anteriormente ("no tiene reemplazante", dijo el técnico) y el mencionado González.

Acuña padece una lesión muy "traicionera" como lo es la pubalgia, revelada anticipadamente por su actual entrenador en Sevilla y quien dirigiera al seleccionado argentino en Rusia 2018, Jorge Sampaoli, que por momentos se manifiesta dolorosamente y en otros desaparece "como por arte de magia", según verifican los propios médicos. De hecho, jugó los primeros 45 minutos ante los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en buen nivel, subiendo permanentemente al ataque, y asistió con precisión en un largo cambio de frente a Ángel Di María para la segunda conquista del equipo argentino. Pero el viernes será un día clave para el "Huevo", que en su posición de lateral izquierdo tiene solamente como reemplazante natural a otro "tocado" que hoy también fue exigido físicamente como Nicolás Tagliafico, que en el primer entrenamiento den Abu Dhabi fue el único que hizo trabajos diferenciados y anoche tampoco fue al banco de suplentes.

Fue el "fin de un día agitado" para el seleccionado argentino en sus primeras 24 horas en la sede de la Copa del Mundo, y promete seguir mañana. "Tendinitis aquiliana en la pierna izquierda" para Joaquín Correa y "desgarro en el bíceps femoral derecho" para Nicolás González fueron los dos fundamentos presentados por AFA para dar de baja a ambos de la lista mundialista. Thiago Almada y Ángel Correa los reemplazan.