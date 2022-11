Qatar obligó a la FIFA prohibir la venta de cerveza en los estadios

Vasos vacíos. Los hinchas no podrán tomar cerveza en los estadios del Mundial.

El Gobierno qatarí le exigió a la FIFA que no venda cerveza en los estadios en los cuales se jugaran partidos de la Copa del Mundo, decisión que originaría un problema económico importante con uno de los patrocinadores principales. La entidad no tuvo otra que acatar y emitió un comunicado.

La prohibición no estará impuesta en los denominados "Fan Fest", un lugar de encuentro donde se reúnen aficionados de todo el mundo para compartir sus emociones y vivir el ambiente único de la Copa Mundial. "Tras las conversaciones entre el país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas a los aficionados en lugares autorizados y los Fan Fest, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadios de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar", indicó el anuncio de FIFA.



El organismo expresó además "No hay impacto en la venta de Bud Zero (cerveza sin alcohol), que sigue disponible en todos los estadios de Qatar. Las autoridades del país anfitrión y la FIFA seguirán asegurándose de que el estadio y las áreas circundantes brinden una experiencia agradable, respetuosa y placentera para todos los aficionados".

Esto puso en un compromiso a la FIFA con Budweiser, patrocinador principal del evento, que podría exigir una indemnización millonaria al no recibir la visibilidad requerida y no poder vender sus productos en los estadios. Qatar es un país en el cual el consumo de alcohol está restringido y solo se puede beber en algunos hoteles de Doha.

Durante la Copa del Mundo esta normativa se relajó, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados. Ahora, tampoco se podrá beber cerveza en las canchas y sólo estará autorizado en los "fan zones".