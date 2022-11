Las Selecciones Femeninas no pudieron clasificar al Seven de la República

El equipo de rugby femenino de la Unión de Rugby de Mar del Plata, no pudo lograr la clasificación al Seven de la República tanto en mayores como en juveniles. El equipo que conduce técnicamente Cristian Echenique, cayó en los tres partidos ante Urba, Uroba y Sur. Sin embargo, sacaron buenas conclusiones del rendimiento del "Trébol" en el campeonato.

Los tres partidos de los mayores contaron con los siguientes resultados: en el primero, derrota ajustada por 10 a 7 ante Uroba. El try del seleccionado fue de Luz Rodríguez con la conversión de Venus Vidal. En el segundo encuentro, las chicas cayeron por 43 a 7 ante Urba en un duelo en el que tuvieron un parcial 7-5. El try de aquel partido también fue obra de Luz Rodríguez con la conversión de Vidal. El tercer partido también contó con un traspié por 36 a 0 ante Sur. En mayores, Urba y Sur clasificaron al Seven de la República en Paraná.

Por su parte las juveniles, también hubieron tres derrotas: 22-10 ante Uroba, 29-0 contra Urba y 17-5 frente a Sur.