Cuatro equipos buscarán dos lugares en el Regional Pampeano Femenino

Comienza a palpitarse el Torneo Regional Pampeano Femenino 2022 y quedó definido el formato de clasificación: cuatro equipos se disputarán dos lugares en la competencia, a partir del próximo 7 de agosto en el Seven Oficial de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Biguá recibirá a Villa Gesell, Comercial y Necochea.

El mismo 7 de agosto, por la tarde, se definirá a los ganadores sumado al tercer y cuarto puesto. Los primeros dos de la “fase regular” clasifican al Regional Pampeano Femenino.

La tirada de partidos del Plantel Superior quedó organizada de la siguiente manera, todos para el 7 de agosto

Biguá vs Comercial | Hora: 12:20

Necochea vs Villa Gesell | Hora: 12:40

Biguá vs Necochea | Hora: 13:20

Comercial vs Villa Gesell | Hora: 13:40

Biguá vs Villa Gesell | Hora: 14:20

Comercial vs Necochea | Hora: 14:40

Los playoffs serán el mismo 7 de agosto y se distribuirán de la siguiente manera:

Final de Bronce/Bowl: 3° vs 4°

Final de Oro/Plata: 1° vs 2°

Por el lado de las juveniles, los partidos quedaron diagramados de la siguiente forma:

Biguá vs Villa Gesell | Hora: 13:00

Necochea vs Villa Gesell | Hora: 14:00

Biguá vs Necochea | 15:00

En este caso, clasificarán al Regional Pampeano quienes se clasifiquen 1° y 2°

También habrá un entrenamiento para jugadoras de M11 y M12 a cargo de la profesora Maira García. Por lo tanto, invitamos a todas las niñas que quieran participar, independientemente del club que sean.