Renová tu jardín con 5 plantas que aguantan el verano y el invierno marplatense

Promediando la mitad de noviembre, el calor recién comienza a hacerse sentir en Mar del Plata y al momento de elegir una planta para renovar tu jardín, siempre es bueno tener en cuenta que el verano es corto en la ciudad y siempre son recomendables los arbustos, verdaderos sobrevivientes a los cambios de la temperatura tan propensos que tiene la ciudad.

En una lista de plantas que soportan el verano y el frío marplatense, el especialista en botánica Alfredo Antoniucci brindó una lista top 5, con las más aptas para sobrevivir los vaivenes del clima de la ciudad: rosales, laurentino, eugenia, abelia y jazmín del cabo.

“La gran mayoría de los arbustos y árboles resisten al sol, salvo las que viven en la naturaleza, en los bosques, que no son tan usuales aquí. Que resisten la media sombra. Sin duda que la elección más popular son los rosales, que se siguen usando muchísimo, porque te florecen a partir de principios de noviembre hasta junio en forma continua. Y requieren poco mantenimiento, aunque hay que tratar que no se apesten y regar cuando no hay más remedio, porque el rosal resiste mucho la falta de agua. Pero sí necesita buena tierra: cuando vas a plantar un rosal hay que fijarse que la tierra sea buena, negra, que se denomina humus. Porque la mayor parte de los terrenos de Mar del Plata han sido rellenados”, explicó a 0223, Antoniucci, uno de los responsables del centenario “Vivero Antoniucci” de la ciudad.

El laurentino es uno de los arbustos más elegidos para decorar los jardines. Foto:0223

En declaraciones a 0223, Antoniucci señaló que los rosales pueden estar “con medio día de sol y resisten el viento” y destacó que en Mar del Plata “existen gran cantidad de coleccionistas de rosas, con más de 50 variedades de rosales, con distintos tamaños de flores y colores en la ciudad”, dijo.

Otras de las opciones más inteligentes para tener una planta apta para el verano e invierno marplatense son los arbustos, que proliferan en gran cantidad en la ciudad. “Hay una diversidad muy grande de arbustos y pueden ser tipo Laurentino, Eugenia, Abelia y variedades de Oleas, que son resistentes así como el Jazmín del Cabo. Hay que ver además del gusto, la finalidad: si es para taparme del vecino, cubrir una reja o un alambrado. Siempre hay que asesorarse porque hay plantas que no te resisten el exceso de agua. Entonces, si tenés por ejemplo una canaleta que desagota en ese sector del jardín, hay arbustos que no van a soportarlo”, razonó el ingeniero.

Plantas de jardín o de balcón

En ese sentido, Antoniucci hizo una clara diferenciación entre las plantas de jardín y de terraza o balcón, que implican distintos cuidados por las condiciones esenciales del suelo. “Las plantas en maceta, sobre todo las grandes, requieren mucha atención, agua y si nos descuidamos, dejan de crecer y les cuesta mucho recuperarse. Ese mismo proceso en un jardín, la planta se recupera porque está en tierra pero en maceta, todo cuesta el doble. No pongas plantas en maceta si no sos aficionado y no te vas a ocupar de esa planta, porque es casi como tener una huerta. Salvando las distancias, es como tener una mascota: no podés irte de vacaciones una semana sin alguien que se quede para cuidarla”, sentenció.

rosa

Consejo “Bonus Track”: plantar árboles contribuye al medio ambiente

Por último, Alfredo Antoniucci se refirió a la importancia del arbolado urbano y la necesidad de tener un árbol pare contribuir al medio ambiente. "Es tener la responsabilidad que si no tengo un árbol en frente de mi casa, plantar uno: es como un acto de civilidad. Una tarea que debería hacer el estado pero la delegó a los particulares. Y no tener una palmerita o arbustito sino un árbol con un buen follaje, una buena copa, como puede ser un fresno americano o una acacia constantinopla. El árbol que te guste: de esa manera estás contribuyendo y poniendo tu granito de arena para el bienestar general. Es una de las grandes faltas sin duda que tiene la ciudad", opinó el botánico.