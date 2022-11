Covid-19 y Triple Viral: a partir de diciembre cierran cuatro importantes vacunatorios

Desde Zona Sanitaria VIII informaron que a partir del 1 de diciembre solo funcionarán las postas de vacunación bajo la órbita municipal y cuatro importantes sedes que se activaron desde el inicio de la pandemia de Covid-19 dejarán de operar.

“A partir de diciembre se cierran los vacunatorios de la Región VIII, que pasarán a la órbita municipal. De esa manera los vacunatorios de Region VIII, Estación Chapadmalal, Consorcio del Puerto y Plaza Mitre dejarán de existir”, confirmó Gastón Vargas, director del organismo de salud provincial.

En declaraciones a 0223, el médico sostuvo que “hubo un aumento de casos que es coincidente con lo que vemos en otros países, incluso donde se han tomado medidas un poco más complicada” y que se da “por las nuevas variantes”, aunque estas “siguen siendo afortunadamente sensibles a la vacunación”.

En ese marco, pidió reforzar los esquemas completos de vacunación o si ha pasado mucho tiempo en interdosis de la vacuna Covid. Aquellos que deseen hacerlo podrán acercarse al Centro de Salud Nº1 o a los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de Playa Serena, Ameghino y Alto Camet.

Más allá de este leve repunte –hasta este lunes 28 de noviembre en General Pueyrredon había 16 pacientes registrados con el virus- Vargas no se mostró alertado por las cifras. “Hemos tenido algunos casos pero tampoco es que se estaba testeando de una mera masiva salvo algún grupo de riesgo o persona que esté internada. Hay una persona en terapia intensiva, que hacía mucho tiempo que no se veía pero esto no genera ningún tipo de estrés sanitario pero si la recomendación que, pensando en un verano con mucha circulación de gente, la necesidad de completar los esquemas”, razonó.

En tal sentido, advirtió que en los últimos meses el ritmo de vacunación descendió vertiginosamente. “Las primeras dosis se vacunaron 650 mil personas, las segundas 560 mil, con 3 dosis unas 350 mil personas. Pero con cuarta dosis descendió a unas 60 mil personas vacunadas”, recordó el titular de Zona Sanitaria.

“Hasta que la OMS (Organización Mundial de la Salud) no determine que se acabó la pandemia, hay que convivir con ella con algún aumento de casos en un momento del año y habrá que contar con una vacuna para prevenir los casos graves”, dijo.

Por último, el médico recordó que hasta el 11 de diciembre seguirá la campaña de vacunación de la Triple Viral. "Por ahora estamos cerca del 50% y estimamos que no va a pasar de ese porcentaje. La respuesta es casi la misma a pesar de la extensión de la campaña. No así, hemos logrado una barrera inmunológica significativa", completó Vargas.

Este lunes la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, precisó que a nivel nacional crecieron los contagios de forma sostenida desde hace 15 días y, tras la confirmación de la llegada de dos subvariantes de Ómicron -tenían circulación en Asia, Europa y Estados Unidos-, es inminente su propagación en el país.