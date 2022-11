La reacción en vivo del Kun Agüero por la muerte de Andrés Balanta y el recuerdo de su arritmia

La muerte de Andrés Balanta, futbolista de 22 años de Atlético Tucumán, conmovió a todo el mundo del fútbol. El joven se desvaneció en pleno entrenamiento de su equipo y murió al llegar al hospital Centro de Salud, a pesar de los intentos de los profesionales médicos por reanimarlo.



Tras conocerse la noticia, el Kun Agüero realizaba su habitual streaming junto a los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán. El ex futbolista, que se retiró tras sufrir una arritmia, se enteró en vivo de lo sucedido y contó su experiencia propia.

“Están poniendo mucho que falleció Balanta, ¿puede ser?”, fueron las palabras del jugador. “No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, fue la reacción del máximo goleador histórico del Manchester City.

"Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, agregó, recordando aquel episodio que vivió durante un partido con el Barcelona en octubre de 2021 y que le hizo tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional dos meses después.

El 30 de octubre de 2021, durante un encuentro contra el Alavés, el delantero argentino tuvo que pedir el cambio tras percibir dificultades para respirar. Más adelante, los médicos le detectaron una arritmia cardíaca.