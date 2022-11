Cómo sigue este domingo el Festival Internacional de Cine MDP

El 37º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata continúa con este domingo con Lobo e cao, primer largometraje de ficción de la portuguesa Claudia Varejâo, que narra la vida de una adolescente en la pequeña isla de São Miguel donde, junto con representantes de la comunidad queer del lugar –silenciados durante mucho tiempo–, que se aventura a expandir los límites signados por la tradición local. Además, la canadiense So Much Tenderness, dirigida por la colombiana Lina Rodriguez, presenta a una abogada ambientalista que debe rehacer su vida luego de que su esposo es asesinado.

Por su parte, la Competencia Latinoamericana se renueva hoy con Mato seco em chamas, de Joana Pimenta y Adirley Queirós, un relato entre lo testimonial y la ficción, en el que un grupo de mujeres extrae y comercializa petróleo de manera clandestina en la favela Sol Nascente.

El estreno de la Competencia Argentina es Te prometo una larga amistad, de Jimena Repetto, una película que explora la relación entre Victoria Ocampo y Benjamin Fondane mediante entrevistas, investigaciones de archivo y representaciones ficcionales con un marcado elemento humorístico.

Son dos los títulos que presenta la Competencia Estados Alterados. Por un lado, Fogo-Fátuo, el nuevo film de João Pedro Rodrigues, un curioso relato en clave musical en el que, a partir de los recuerdos de juventud del rey de Portugal en su lecho de muerte, el director de O fantasma reflexiona sobre el clasismo, la ecología o la propia sexualidad. Por otro lado, A Woman Escapes, dirigida por Burak Cevik, Blake Williams y Sofia Bohdanowicz, un relato que construye una correspondencia audiovisual constituida por diferentes formatos e infinitas texturas.

El cineasta argentino Sergio Levin es el animador de la sección Super 8/16mm, con un programa dedicado a su trabajo, en el que se incluyen los cortos Socorro (1969), Mi querida Buenos Aires (1974), Desde el comienzo (1975), Escalera al cielo (1975), Cigota (1975) y El jardín de los presentes (1977).

Con el propósito de honrar los orígenes del cine y dar lugar a revivirlo, la sección ¿Cuánto tiempo es un siglo? propone un evento de cuatro proyecciones de largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales diversos entre sí, que celebran el centenario de la realización de films míticos, acompañados de música en vivo. En esta oportunidad la agrupación Die Krabben musicalizará la extrañísima Häxan, de Benjamin Christensen, que repasa la historia de la brujería.

La cita obligada de Hora Cero tiene como invitados a Justin Benson y Aaron Moorhead, directores de la esperadísima Something in the Dirt, en la que dos vecinos intentan documentar extraños eventos que ocurren en Los Ángeles, mientras su amistad empieza a quebrarse.

Chequear el resto de las proyecciones en la Guía de Programación.

Actividades especiales

La figura del director norteamericano John McTiernan se destaca a lo largo de esta jornada: primero, en el ciclo de Charlas con Maestros que lo tiene como protagonista excluyente, en el que recorrerá su carrera junto con el público (a las 17.30 en el Club Español); y luego con la celebración en la gran pantalla de la proyección de Duro de matar en el Auditorium a las 22.

Coproducida con el Encuentro de Cine Europeo en Argentina y apoyada por la Embajada de Alemania, la mesa Oportunidades y desafíos de hacer cine documental hoy abordará diferentes maneras de escribir, producir y afrontar la realización de cine documental en Argentina y su distribución hacia el mundo. Contará con la presencia del director alemán Heinz Emilgholz y con María Álvarez, Sol Miraglia y Hernán Rosselli. Modera Diego Lerer. A las 14 en el Club Español.

A las 16.30 en la Sala Nachman se presenta el libro El reino del miedo. Stephen King en el cine, en el que 15 especialistas en el tema recorren las películas más destacadas sobre la obra del escritor. Con Mariano Castaño, Carla Leonardi, Enrique Fernández, Ricardo Ruiz y Mariano Morita. Modera Mariano González Achi.

También se llevará a cabo la presentación del libro Cines regionales en cruce. Un panorama del cine argentino desde un abordaje descentralizado, que analiza las dinámicas internas de los grandes y pequeños polos audiovisuales regionales de nuestro país. Con Nicolás Batlle (titular del INCAA), Antoine Sebire (agregado audiovisual regional, Institut Francais d'Argentine), Andrea Cuarterolo, Silvana Flores y Gabriel Rojze. Modera Ana Laura Lusnich. A las 19:30 en el Club Español.

Chequear el resto de las actividades especiales en la web del Festival.