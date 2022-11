El film brasileño "Saudade fez morada aqui dentro" ganó el Astor de Oro

El film brasileño "Saudade fez morada aqui dentro", del realizador brasileño Haroldo Borges, se alzó con el Astor de Oro a la Mejor Película de la Competencia Internacional de la 37ma edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que estre sábado entregó su palmarés y este domingo concluirá sus proyecciones. La película propone una metáfora sobre la ceguera y la situación política y social del Brasil.

"Es una alegría estupenda, una emoción muy fuerte ganar este premio, desde que éramos estudiantes de cine en Bahía escuchábamos hablar tan bien de Mar del Plata, que para nosotros es un lugar de resistencia, como un farol que indica que es posible hacer cine”, aseguró Borges, visiblemente emocionado, al recibir el máximo galardón que entrega el festival internacional de cine de la ciudad.

Haroldo Borges junto al resto de los realizadores de "Saudade fez morada aqui dentro". Foto: Festival de Cine.

El jurado justificó su elección "por su capacidad de retratar con belleza y verdad una historia dramática que nos muestra que cuando las personas se preocupan unas por otras, hay esperanza”.

"Para nosotros Bolsonaro fue muy impactante, no podías creer que los 'bolsominhos' (seguidores del presidente saliente) estaban tan cerca. De pronto, el tío simpático de los domingos o un amigo de la escuela lleno de vida eran bolsominhos, entonces eso nos sugirió la idea de la ceguera, como una metáfora de lo que nos estaba sucediendo, porque no podíamos entender cómo estas personas tan cercanas y queridas podían elegir ese camino tan desastroso para todos y defenderlo con tanta pasión", contó Borges en diálogo con Télam.



La ceremonia de cierre comenzó a las 19.30 con un show musical a cargo de Virginia Inocenti junto a Sergio Zabala, que tocaron temas del cancionero popular. Luego fue el turno del cantante y performer Carlos Casella, que también ofreció un show con canciones como “La vie en rose” y “La ventanita”, entre otras.

Posteriormente, habló el vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle, que destacó que todas las funciones del festival “estuvieron llenas”, también recordó y agradeció a “todas las asociaciones y colectivos de cineastas que militaron por la prórroga de las asignaciones específicas para la cultura”, reconociendo el trabajo al diputado Pablo Carro que motorizó la ley.

Todos los ganadores del 37° edición del Festival de Cine de Mar del Plata

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje

Saudade fez morada aqui dentro de Haroldo Borges

Justificación del Jurado:

“Por su capacidad de retratar con belleza y verdad una historia dramática que nos muestra que cuando las personas se preocupan unas por otras, hay esperanza”.



Premio Astor Piazzolla - Premio Especial del Jurado

Tres hermanos de Francisco J. Paparella

Justificación del Jurado:

“Por su poderoso uso de las herramientas cinematográficas (fotografía, diseño de sonido, actuación y música) para retratar con crudeza y autenticidad su universo”.



Mención Especial

Cambio cambio de Lautaro García Candela

Justificación del Jurado:

“Para el prometedor equipo y elenco”.



Mención Especial

Elenco de Saudade fez morada aqui dentro de Haroldo Borges

Justificación del Jurado:

“Al trabajo de ensamble de la comunidad de la pelicula”.



Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección

Ana García Blaya por La uruguaya y Melisa Liebenthal por El rostro de la medusa (Ex Aequo)

Justificación del Jurado:

“Por representar con maestría y originalidad dos frentes diversos del cine contemporáneo”.



Premio Astor Piazzolla a la Mejor Interpretación

Sonia Parada en Los de abajo de Alejandro Quiroga

Justificación del Jurado:

“Porque con el peso de su presencia en pantalla eleva la narración con sensibilidad”.



Premio Astor Piazzolla al Mejor Guion

Andrew Bujalski por There There

Justificación del Jurado:

“Porque posee una estructura innovadora, la contemporaneidad de sus diálogos, y su asombrosa sencillez”.