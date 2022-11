Absolvieron a dos policías acusados de falsificar un acta

Dos policías a los que acusaban de haber falsificado dos actas de denuncia mientras desempeñaban sus tareas en la comisaría Quinta hace más de cinco años fueron absueltos durante el juicio que se realizó en el Juzgado Correccional N°2 luego de que la fiscalía desistiera de la acusación.

Maximiliano Bengolea (34) y Alberto Diperna (44) estaban acusados de insertar en un acta de denuncia por un robo, datos de un par de personas inexistentes para completar la misma y llegaron a juicio defendidos por los abogados Lautaro Resúa y Sergio Sosa Ortega, respectivamente.

Sin embargo, durante el desarrollo del debate, el fiscal de Delitos Económicos David Bruna indicó que no había elementos suficientes para completar la pretensión punitiva contra Diperna en virtud de que no estaba al momento en la dependencia al momento de la confección de acta y que no podía atribuirse una conducta dolosa.

Con respecto a Bengolea, el fiscal expresó que existen circunstancias que ayudan a afirmar que la falsedad ideológica existió, pero que no había elementos que determinen que la misma fuera a título doloso.

En virtud de lo expuesto, la Jueza Correccional Ana María Fernández dispuso absolver libremente a Maximiliano Bengolea y Carlos Diperna en relación a los delitos calificados como Falsificación ideológica de instrumento público -dos hechos- en concurso real entre sí tras el retiro de la acusación.

Para la magistrada, la decisión se hizo de forma fundada por no contar con elementos probatorios que acrediten la autoría penalmente responsable en el caso de Diperna y el dolo directo en el caso de Bengolea.