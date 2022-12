Robert Lewandowski reveló la charla que tuvo con Lionel Messi después del partido

Una de las situaciones que más se hablaron después de la victoria argentina frente a Polonia fue del encontronazo que tuvieron Messi y Lewandowski en el partido. Cuando el árbitro pitó el final, el delantero polaco se le acercó al oído al capitán de la selección para decirle algo, finalmente, el atacante del Barcelona reveló la pequeña charla que mantuvo con La Pulga a los medios.

"Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", señaló el goleador en declaraciones al diario alemán Bild.

Messi se mostró indiferente tras los pedidos de disculpas de Lewandowski

Durante el partido el polaco le hizo una falta a Messi en mitad de cancha y el rosarino se mostró indiferente ante el pedido de disculpas por la acción por parte del delantero.

"Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo", explicó Lewandoswski sobre la falta cometida y el hecho de que ambos protagonizaron una jugada en la mitad de la cancha.

La charla no fue muy fluida ya que el polaco habla inglés y poco español, mientras que la Pulga solo habla su idioma natal. A diferencia del polaco, Messi prefirió no hablar del tema: "¿Qué pasó con Lewandowski? No quiero hablar de eso, lo que pasa en el campo de juego queda allí".