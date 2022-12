Cayeron 3 obreros desde un primer piso de un edificio de La Perla

Tres trabajadores de la construcción sufrieron varios politraumatismos tras caer desde unos 5 metros de altura de un edificio ubicado en el barrio marplatense de La Perla.

Desde el Same confirmaron a 0223 que el accidente ocurrió este jueves cerca del mediodía, cuando por motivos que aún no fueron esclarecidos, tres obreros cayeron desde unos 5 metros de altura mientras realizaban tareas en la zona de 11 de Septiembre entre Salta e Independencia. "Fueron tres ambulancias del Same y el grupo especial de rescate de bomberos, aunque luego se vio que no había personas atrapadas", señalaron.

En ese marco, desde el servicio de emergencias indicaron que los heridos "fueron trasladados con politraumatismos leves, no de gravedad. Hace unos 15 minutos que las ambulancias arribaron al Higa", precisaron.

El siniestro, es el segundo de este tipo ocurrido en una semana: el jueves pasado un obrero cayó desde el primer piso de un edificio de Moreno casi Hipólito Yrigoyen mientra armaba junto a otros trabajadores unas bandejas de contención de obra. Afortunadamente el hombre, de 31 años, resultó con heridas leves.

NOTICIA EN DESARROLLO