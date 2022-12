Video: quiso hacer justicia por mano propia y casi mata a golpes a un chico

Un joven de 14 años sufrió una cobarde golpiza por parte de un desconocido, cuando este domingo a la tarde caminaba por la avenida Peralta Ramos a la altura e Hernandarias. Según el relato de su madre, el agresor lo habría confundido con un ladrón y en un intento de hacer justicia por mano propia, lo atacó brutalmente.

Las cruentas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de un comercio de la zona, donde muestra cómo a las 16.08 del domingo, el hombre, de contextura mucho mayor al del nene, le propina golpes de puño y patadas en la cabeza y en el resto del cuerpo, incluso cuando el adolescente está tendido en el suelo.

“Agustín había salido de mi casa rumbo al estadio a ver a un amigo y a la cuadra y media, cuando iba caminando por Peralta Ramos, ve que pasa un auto y un tipo lo mira, pega la vuelta, se baja y lo agarró y lo cagó a palos. Se lo habrá confundido con otra persona porque le gritaba `rastrero, devolveme la bici´. Le pegó patadas como se ve en el video, en la cabeza. También trompadas. Si no era por un hombre de remera naranja que lo paró, que me lo mandó Dios, este tipo me lo mata”, expresó Marisol (30), la mamá del joven golpeado.

En declaraciones a 0223, la mujer sostuvo que luego que este hombre intermediara en la golpiza, el sujeto se retiró del lugar en un auto. “Ya me dieron estas imágenes pero necesitamos algunos videos más, para que se pueda ver adónde se fue. Yo no quiero que todo quede en la nada. Quiero justicia”, remarcó.

“Un amiguito me dijo y cuando fui, me lo encontré tirado en el piso, todo ensangrentado. Cuando lo llevé al Materno Infantil, le tomaron una radiografía y no le vieron nada pero me dijeron los médicos que no lo deje dormir mucho y controle si tiene vómitos. De tantos golpes en la cabeza, se le pudo formar un coágulo y lo puede matar”, advirtió.

Y agregó: "A mi hijo se lo confundieron con un ladrón, no hizo nada.Y si así lo fuera, eso no da derechos a hacer justicia por mano propia y quitarle la vida a nadie", completó.

Quien pueda colaborar con la familia de Agustín para dar a conocer nuevas imágenes o aportar datos para dar con el paradero del agresor, por favor comunicarse al 2236893878.