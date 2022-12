Los desagradables posteos del hermano de Icardi contra Wanda Nara

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara no solo genera chispazos entre ellos, después de los rumores de que el lunes por la noche hubo peleas y discusiones vía chat cuando el jugador del Galatasaray se enteró de las fotos de su ex esposa con L-Gante en un restaurante, a los besos. Cuando esos rumores todavía no se apagaron y presagian una batalla judicial por los millones que repartirá el divorcio, más lo que será la guerra que se anticipa porque Wanda planea instalarse en Argentina junto a sus hijos, lejos de Icardi, que tiene contrato en Turquía hasta junio, ahora apareció el hermano menor del delantero en las redes sociales, disparando tremendas frases contra la empresaria.

Guido Icardi apareció poco en los medios, para ya ha dado testimonio en la Tv de nuestro país y en la italiana respecto a su poco trato con Wanda, desde siempre. Y ahora, con el divorcio desatado y ante el nuevo romance de su ex cuñada con l-Gante que despertó la furia de su hermano, Guido se sumó a la guerra y usó su Instagram para atacar a Wanda.

El ex cuñado de la mediática subió este miércoles por la tarde dos historias. En la primera, se la ve a Wanda en bikini, sin filtros, abrazada a Mauro, aunque el jugador fue cortado de la foto. Y escribió: "Qué asco de ser vivo".

Luego subió otra historia, ante la repercusión negativa que había tenido la imagen que eligió para su ataque, y aclaró: "Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello!! Esa foto es la que me parece que mejor sale!!", sumando incluso más polémica, en alusión a los filtros que suele usar Wanda en las fotos que ella sube a su Instagram.

Minutos después, Guido Icardi borró la primera historia, la de la foto de Wanda en bikini, y subió una nueva, con Wanda un poco más vestida, y repitió el mensaje: "asco".

El menor de los Icardi, que vive en Gran Canaria, ya había atacado a Wanda en otros momentos, incluso cuando salió en defensa de su hermana Ivana, que se hizo famosa cuando participó de Gran Hermano 2016, se mudó también a Europa y dejó de tener trato con Mauro.