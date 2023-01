Escándalo: Icardi blanqueó que le contó todo a la esposa del excompañero que vinculan con Wanda

El escándalo explotó este miércoles por la tarde, cuando el periodista español Jordi Martin salió al aire en "Intrusos" y explotó la bomba que había amenazado con lanzar en las últimas horas. El periodista aseguró que Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé, un excompañero suyo en el Inter de Italia, y dijo que tiene pruebas irrefutables, ya que había hablado con alguien vinculado a la historia y a Icardi, quien anoche llamó a su exesposa para recriminarla que esté sola en Dubai, en el mismo hotel donde se encuentra el delantero senegalés haciendo pretemporada con su equipo, el Spartak ruso.

Martin dijo que Icardi se comunicó con la esposa del senegalés ayer mismo y le contó lo que estaba pasando en Dubai entre Wanda y su marido, con el que tiene dos hijos pequeños y se casó hace solo ocho meses. Poco después, el propio Icardi salió al cruce y atacó al periodista que dio la información, y aunque no confirmó que Wanda y el jugador de 27 años hayan estado juntos, aceptó en unas historias de Instagram su charla con la esposa de Baldé, Simona Gautieri, a la que le contó lo mal que se estaba portando su marido, acusándolo de hostigar a Wanda, a la que llama "mi mujer" y aclara que no están divorciados.

¿Cómo se enteró mauro de lo que pasaba entre Baldé y Wanda? Fue la propia empresaria, pese a que asegura que hace meses está separada de Icardi, la que le contó todo y le mandó los insistentes mensajes que recibe de parte del senegalés.

“Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa...”, comenzó escribiendo en referencia a la promesa del paparazzi español esta tarde en "Intrusos", cuando aseguró que mañana expondría las pruebas del engaño.

Icardi confirmó que se contactó con Guatieri, la esposa de Keita Baldé, para advertirle de la infidelidad. “Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato”, escribió en una historias de Instagram. Luego negó haberse enterado de la supuesta infidelidad por las cámaras o los gastos de la tarjeta. “Tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, sostuvo y aclaró que no piensa publicarlos. Aunque mostró una captura de su chat en la noche del martes con Simona.

Además, desmintió haber discutido con Wanda, con quien aseguró haber hablado por videollamada hasta las seis de la mañana, desde Turquía, para organizar el regreso de sus hijos al país. Y aclaró que la empresaria no utiliza su tarjeta porque tiene la propia de una cuenta Argentina.

El paparazzi aseguró que se enteró de lo ocurrido por el entorno del delantero del Galatasaray, pero Icardi lo desmintió. “De mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca. Y si sucede, te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”, aseveró.