Modifican la Ley de Nocturnidad y los boliches podrán cerrar una hora más tarde

La Legislatura bonaerense aprobó modificar la Ley de Nocturnidad para ampliar los horarios de entrada y cierre a los boliches bailables, en base a un proyecto impulsado por legisladores marplatenses.

La iniciativa prorroga la hora de ingreso de 2 a 4 de la mañana, y la de salida a las 6, en lugar del tope que imponía la ley hasta ahora, que era hasta las 5 de la mañana. Los fundamentos del proyecto impulsado por por los marplatenses Maximiliano Abad, Ariel Bordaisco y Alejandro Rabinovich, legisladores de Juntos por el Cambio, tienen que ver con adaptar la legislación a los comportamientos reales de los jóvenes en la noche, a brindarles más seguridad y a privilegiar el trabajo gastronómico a las puertas de una nueva temporada estival.

Además, se establece la posibilidad que los intendentes amplían el horario de cierre hasta las 6.30 horas, fundado en “razones estacionales y/o regionales”, como podría ocurrir en zonas turísticas como Mar del Plata.

Tras la sanción de la ley, Abad destacó que “de cara a la temporada consideramos que era necesario ampliar el horario de funcionamiento de los espacios de esparcimiento. Primero, porque refleja culturalmente el comportamiento social y segundo para permitirle a miles de comerciantes, en su mayoría gastronómicos, poder mantener abiertos más horas sus comercios, no solo para ampliar potencialmente su facturación, sino para generar más lugares de trabajo”.

El diputado Maximiliano Abad, uno de los autores del cambio en la ley. Foto: Prensa UCR.

Por su parte, Bordaisco subrayó que “la noche cambió y no podemos tener una legislación que no acompañe eso. Este tiene que ser el primer cambio en la ley para hacer una nueva que priorice el trabajo turístico y gastronómico, que brinde más seguridad, y que tenga que ver con los comportamientos actuales, y no de una nocturnidad que ya no existe hace tiempo. Si no, vamos siempre atrás de las cosas que pasan”.

Finalmente, el senador Rabinovich resaltó la importancia de “trabajar juntos para los que generan trabajo todo el año en la ciudad”. Y agregó que “esta ley arrastra trabas del pasado que lo único que hacen es meterse en aspectos donde las personas tienen que moverse libremente y el Estado no tiene por qué intervenir”.