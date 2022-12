Con cláusula gatillo, aprueban en comisión el aumento del 80% en la boleta de Osse

La Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante aprobó por ajustado margen el nuevo cuadro tarifario de Osse para 2023, con un aumento del 80% en la boleta de servicios sanitarios y con la implementación de una cláusula gatillo para compensar el incremento de los costos por inflación.

Con un bloque de tres concejales, el oficialismo sumó el voto clave de Acción Marplatense, para de este modo imponerse ante los tres votos en contra del Frente de Todos, en lo que respecta a la aprobación del Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias.

Dicha normativa aplica un aumento inicial del 80% para 2023 “en todas sus variantes de facturación, mientras que el mismo porcentaje correrá para el Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal y Pluvial de la ciudad de Mar del Plata. Además, como novedad se incorpora la cláusula gatillo donde se toma en cuenta el llamado Coeficiente de Adecuación Tarifaria C, conformado en función de las variaciones de los costos de explotación de los servicios. En caso que dicho Coeficiente C se ubique por encima del 80%, se aplicará un aumento extra del 20% sin importar el porcentaje de incremento de los costos. Al sumarse al aumento inicial, la actualización en total llegaría al 116%.

A su vez, la Comisión de Ambiente le dio el visto bueno al Presupuesto 2023 de Osse, fijado en $10.895 millones, donde constan los gastos y recursos que tendrá la empresa pública municipal el próximo año. En este caso, el expediente fue aprobado por unanimidad, ante la abstención del Frente de Todos.

La empresa pública había aumentado 48% la boleta este 2022. Foto: 0223.

El presidente de la comisión, el oficialista Agustín Neme explicó que los aumentos del 80% “son decisiones que no son fáciles de tomar, pero se encuentran dentro de un contexto que es la delicada situación económica que vive nuestro país producto de la inflación”. En esa línea, recordó que al aumento aprobado para 2002 “fue del 48%, cuando ya se está superando el 90% de inflación en el año”. A su vez, expresó que "es una tarifa adecuada para el momento que vive el país y para que la empresa pueda seguir ampliando al servicio que nuestros vecinos merecen. Ojalá no haya que aplicar la cláusula gatillo", concluyó.

Por su lado, el concejal Roberto Gandolfi explicó los motivos centrales de la postura del Frente de Todos. "Votamos en contra del porcentaje propuesto dado que desde el inicio de la ordenanza se va a cobrar el total del 80% y sobre todo, no nos convence la cláusula propuesta del 20%. No queremos firmar un aumento que puede llegar a más del 100%", aseguró, aunque se mostró confiado en que no será necesario aplicar la cláusula gatillo.

El próximo miércoles, tanto el cuadro tarifario como el Presupuesto 2023 serán analizados en la Comisión de Hacienda, donde se espera que obtengan dictamen, al igual que los presupuestos de la Administración Central y los entes descentralizados, y las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Nota en desarrollo.