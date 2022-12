"Los vecinos van a recibir un aumento desproporcionado del agua de hasta 116%"

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro, cuestionó el aumento del 80% en la boleta de Osse, con una cláusula gatillo que lo podría llevar hasta el 116%. “Los vecinos van a recibir un aumento desproporcionado del agua, es la peor noticia para el bolsillo”, expuso la referente del kirchnerismo.

"El gobierno de Montenegro no resolvió la problemática de la falta de agua durante la temporada, y ahora anuncia un Presupuesto que incluye una suba del 80% en una sola vez y a todos los usuarios, con una posible actualización que lo llevaría al 116%. Es la peor noticia para el bolsillo de los vecinos", manifestaron desde el Frente de Todos.

En medio del debate por el Presupuesto 2023 en el Concejo Deliberante, Santoro cuestionó el aumento que se pretende aplicar al servicio de Obras Sanitarias, el cual fue defendido este lunes por su presidente, Carlos Katz, argumentando los problemas financieros ocasionados por el contexto inflacionario. La cláusula gatillo planteada por el directorio se aplicaría durante el último cuatrimestre sobre el aumento inicial, en caso que los costos del servicio estipulados en una fórmula denominada Cociente C aumenten por encima del 80%.

"El problema de la falta de agua durante la temporada ha empeorado los últimos tiempos, hay quejas constantes de desabastecimiento en barrios de zonas norte y sur en el verano, pero también pérdidas de agua, pozos por arreglos sin terminar y decenas de reclamos diarios. El gobierno de Montenegro no sólo no los ha sabido resolver, sino que hasta permitió que empeorara (el servicio). Y ahora busca aumentar un 80% en una sola vez que puede convertirse en un 116% a este servicio", explicó la concejala.

El directorio de Osse defendió este lunes el Presupuesto 2023 ante el Concejo Deliberante. Foto: Prensa HCD.

"Desde el Frente de Todos pedimos reiteradas veces un plan para llevar una solución a los miles de vecinos y vecinas que sufren esta problemática, pero aparentemente en la gestión de Cambiemos este no es un tema de relevancia que implique una planificación", sostuvo Santoro.

En ese sentido, cuestionó que no es momento de aplicar este incremento. "No sólo no resuelven esta situación, sino que dan la peor noticia para los bolsillos de marplatenses y batanenses", concluyó la edil luego de la sesión conjunta de las comisiones de Ambiente y Hacienda, en el marco de las exposiciones de funcionarios sobre el Presupuesto 2023.