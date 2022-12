Piden que el Higa informe si está en condiciones de tratar al parricida Uriel Tapia

A casi cincuenta días de que Uriel Tapia matara a la madre, al abuelo e hiriera gravemente a su abuela en una casa del barrio Bernardino Rivadavia hace y luego de que un primer informe pericial hable de su inimputablidad, la Justicia de Garantías le pidió a las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) que informe si está en condiciones de llevar adelante los tratamientos recomendados.

Lugar del hecho.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, la Jueza de Garantías Rosa Frende pidió conocer si el Higa reúne las condiciones necesarias para levar a cabo la internación y garantizar el suministro de medicación necesaria tras el informe de la Asesoría Pericial.

El pedido también busca confirmación acerca de la posibilidad de realizar el tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico, terapia ocupacional y la inclusión en “diversos talleres de estimulación y recreación y atención en necesidades básicas”.

La solicitud está en sintonía con el pedido que hicieron las hermanas de Corina Tapia a través de su abogado Maximiliano Orsini luego de que este medio adelantara las conclusiones de las profesionales Mabel Rocío Morales y Mariana Eugenia Giuliano que indicaron que Tapia padece “alteración morbosa de facultades”, uno de los supuestos del artículo 34 del Código Penal que lo ubica en situación de inimputabilidad.

En esa solicitud insistieron con la realización de una pericia psicológica al entender que la misma podría aportar “elementos específicos que otorgan mayor esclarecimiento para el acto de juzgar y conducen a una apertura de conocimiento respecto al peritado, desde una óptica diferente a lo establecido por la ley, dado que se enfocan o enfatizan en el contexto del caso a diferencia de las psiquiátricas”.

“Conforme ya lo he manifestado, el examen psicológico propiamente dicho debe dar cuenta sobre: los antecedentes de la causa de importancia, antecedentes familiares y personales, descripción de cómo se presenta, colaboración o no, etc. Asimismo, debe incluir indicadores emocionales de la personalidad, mecanismos defensivos, estructura de la personalidad, análisis y conclusión psicológica, respondiendo los puntos de pericia solicitados, diagnóstico, tratamiento sugerido y pronóstico”, agregaron.

En esa oportunidad los familiares de las víctimas habían pedido que los llamaran a declarar en el marco de la causa que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°5 a cargo de Alejandro Pelegrinelli. Tres semanas después de la primera solicitud, Marcela Tapia y sus hermanas insiten en que las llamen a declarar junto a Rosa Lezama, la única sobreviviente del ataque cometido el 14 de septiembre pasado en la casa de Matheu entre Italia y Misiones.

El caso

El miércoles 14 de septiembre, cerca de la una de la tarde y por motivos que son materia de investigación, Uriel Tapia Saín, de 18 años, asesinó de varias puñaladas a su mamá Corina Tapia en la vivienda de Matheu al 4600 con un cuchillo de cocina. El cuerpo fue hallado con múltiples heridas en el abdomen y en el tórax en el patio trasero del domicilio.

Además, el agresor golpeó con una masa y le asestó varias puñaladas a su abuelo, identificado como José Antonio Tapia, de 65 años. El hombre fue trasladado de urgencia con heridas de gravedad al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde minutos después se constató su deceso.

En el interior de la casa también se encontraban Rosa Lezama, pareja del adulto mayor asesinado, quien sufrió algunas heridas aunque no revistieron de gravedad. En tanto, también se hallaba un menor de 9 años, primo del imputado, que no fue blanco de las agresiones.