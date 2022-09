Video: se conocieron nuevas imágenes de la detención del parricida de 18 años

A tan solo 6 días del brutal doble crimen ocurrido en una casa de Matheu al 4600, se conoció este martes un video donde muestra, en otro plano, cómo fue la detención de Uriel Tapia Saín, el joven de 18 años que mató a su mamá Corina Tapia (36) y a su abuelo, José Antonio Tapia (65).

En su cuenta de Instagram, Marcela Tapia, una de las hermanas de Corina, expuso las nuevas imágenes, tomadas de una vivienda lindera a la terraza donde se produjo la aprehensión de Tapia Saín: en el video se lo ve rodeado de dos policías, se saca la remera y sin efectuar resistencia alguna, se entrega a los afectivos.

En el posteo, la joven cuestionó el accionar judicial y pidió para su sobrino la pena máxima y mientras tanto esté preso en un pabellón de máxima seguridad. “Este es un video del momento de la captura, se lo ve muy tranquilo y no tan fuera de sí como nos informaron. El fiscal Pellegrinelli quiere caratular que este hecho fue producido por una persona psiquiátrica, que no está apta para prestar declaración y la realidad es que tendría que estar en un pabellón de máxima seguridad, es un homicida peligroso para la sociedad. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, pedimos justicia y la pena máxima”, cuestionó la mujer.

Este lunes, también en las redes sociales, la familiar había solicitado mayor seguridad para su madre, luego que el joven quisiera huir del área de salud mental del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde había sido internado. “Mi mamá se encuentra internada en el HIGA desprotegida sin ninguna cuestodia permanente y a nosotras no nos dan un permiso para poder acompañarla en este momento. Tememos por nuestra integridad física y psicológica por eso acudimos a este medio para solicitar que empiecen a actuar como corresponde, tanto la fiscalía, la policía y el hospital que no cuenta con la seguridad suficiente que este caso amerita”.