Fiscalía descarta hipótesis accidental en la muerte de la nena por consumo de éxtasis y alcohol

“El éxtasis más un contenido alcohólico de 2 gramos en sangre hace pensar que no pudo ser accidental esa toma”. Así confirmó el fiscal Ramiro Anchou la hipótesis principal que los hizo imputar el delito de homicidio agravado por el vínculo a la mamá de la nena de 8 años que murió el 3 de septiembre pasado en una casa del barrio López de Gomara.

Este jueves se presentó al fiscal.

Tal como adelantó 0223, acompañada por un defensor particular, Natalia Etcheverry se negó a declarar en el segundo piso de Tribunales. La mujer dios sus datos personales, dijo que no tenía ningún consumo problemático de sustancias y decidió no dar su versión de los hechos.

Tras ese trámite, el fiscal reafirmó que la principal hipótesis es la homicida al entender que Etcheverry le suministró el éxtasis y el alcohol que generaron –según las pericias- la hemorragia cerebral que terminó con la muerte.

“A raíz de mensajes que recibe el padre y varios indicios que generaron sus dudas, hizo la denuncia que derivó en la exhumación del cadáver, la autopsia y los exámenes toxicológicos de las muestras confirmaron las causas de la muerte”, agregó.

Anchou aclaró que la autopsia no se hizo de manera inmediata porque no había, para la Policía Científica, elemento alguno que permitiera presumir criminalidad en el deceso o presunción de la actuación de una tercera persona. “Fue por la denuncia que se tomó cuarenta y ocho horas después que se ordenó la exhumación y autopsia”, agregó.

Etcheverry fue detenida el miércoles en su casa en el barrio López de Gomara, en Luzuriaga al 1200, luego de la orden dispuesta por el Juez de Garantías Daniel De Marco. Personal de la DDI, que estuvo a cargo de la investigación, la hizo efectiva junto a efectivos de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y personal del Same que se acercó tras una descompensación de la imputada.