"Ellos están jugando la put... final del mundo y nosotros no": la explosión de Didier Deschamps en el entretiempo

Si bien Argentina terminó sufriendo en la final yendo a los penales, no cabe ninguna duda que los primeros 80 minutos del partido ante Francia fue un baile total. La Scaloneta se había impuesto por 2 a 0 frente a los campeones del 2018 mostrando un fútbol totalmente superador. Es por eso que Didier Deschamps, entrenador francés, explotó en el vestuario y fue muy duro con sus dirigidos.

"Muchachos, voy a decir esto sin enojarme ¿Saben cuál es la diferencia? Es que ellos, los rivales, están jugando una puta final del mundo y nosotros no", dijo el DT en el vestuario, muy enojado, mientras golpeaba la mesa de la bronca. Francia no solo se veía superado en cuanto a la táctica impuesta por Lionel Scaloni, si no que además los jugadores parecían estar sin la actitud de una final. Es por eso que ya desde el arranque, a los 40 minutos del primer tiempo, Deschamps metió mano sacando a Giroud, goleador histórico de la selección, y a Dembelé, otra figura de Les Bleus.

Otro que se sumo a las críticas fue Mbappe, que encaró el vestuario como un líder y pidió más actitud: "Es una final del mundo, eh. Es un partido único en la vida. No se puede hacer peor de lo que lo hemos hecho. Vamos todos al campo, nos dejamos de tonterías, ponemos intensidad y hacemos las cosas diferente".

Además, el delantero del PSG anticipó el empate parcial en los 90 minutos: "Lo hecho, hecho está. Nos han metido dos goles, podemos remontar. Esto solo pasa cada cuatro años".

Finalmente, los reproches dieron sus frutos en la final, ya que con un doblete de Mbappe en menos de dos minutos, los franceses lograron llevar el partido al alargue, que después terminaría con otro dramático empate por 3 a 3, llevándolo a los penales.