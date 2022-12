La terrible pelea entre Coti y el Conejo: insultos, separación y llanto desconsolado

El ingreso de dos participantes nuevos empezó a desestabilizar a Coti, temerosa de que los flamantes "hermanitos" sepan su estrategia y la traición que había cometido con Romina, Julieta y Daniela, que finalmente fue la que abandonó la casa de Gran Hermano. Este miércoles volvió a ingresar Juliana, elegida por la votación de los participantes y por decisión, como líder de la semana y encargado de desempatar, del Conejo, que la eligió para ayudar a su amigo Maxi, que anoche mismo disfrutó del retorno al juego de su novia.

Pero lo que preocupa a la correntina es el inminente regreso de otros dos participantes, que el lunes, por la votación del público, volverán a la casa más famosa de la TV. Y como todos imaginan que Daniela va a ser una de los que regrese, la casa (y el plan de Coti) volarían por el aire, ya que "Pestañela" dijo que su único objetivo es volver para desenmascarar a Coti, a la que calificó como "una Chucky".

Eso llevó a que anoche Coti se alegrara por la vuelta de Juliana, a quien recibió emocionada y todo, sabiendo que la necesita de su lado ahora que sus otras dos "amigas" dentro de la casa la desprecian por su traición, pero la alegría le duró muy poco. Y anoche mismo se pudo ver una terrible pelea con el Cone, quien la insultó y le puso fin a la relación que tiene dentro de la casa, la amorosa y la del juego.

La discusión se dio porque la casa decidió hacerla a un lado a Coti y ella disparó hacia el Cone: “Si me tengo que quedar sola me quedo sola, porque la verdad...”. Él, sin vueltas, le respondió: “No cuentes más conmigo y te digo una cosa, con esas cosas personales no se juega, pel.. de m...”

Además de terminar la relación, Alexis le pidió a Coti que le devolviera su collar como símbolo de separación y ella se lo dio rápidamente. Los dos se fueron del jardín, cada uno por su lado, provocando desconcierto entre sus compañeros. Poco después, se pudo ver al Conejo llorando desconsoladamente en la habitación, solo. ¿Se pudrió todo entre ellos ante la chance de ser empujados fuera de la casa tras el ingreso de los que ganen el repechaje o es parte de su estrategia para que no los sigan viendo como una dupla y los manden a ambos a placa?

Si bien las estrategias le funcionaron a la perfección a Coti Romero en Gran Hermano, la concursante expresó su angustia por la reacción de la casa contra ella. Después de los rumores de complot con el Conejo, por el reingreso de los exparticipantes a la casa, la correntina hizo su descargo en el confesionario: “Me tratan de mala persona por jugar, es gente grande de 60 o 34 años, incluso Julieta. Hubieran hecho el casting para los Backyardigans si no sabía jugar”.