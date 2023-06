"Las cosas no venían tan bien": la ruptura de Coti y "El Cone"

Coti Romero confirmó en sus redes que la relación con "El Conejo" llegó a su fin. La ex participante de Gran Hermano publicó una historia y escribió: "Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor".

Por su parte, Alexis "El Conejo" hizo un stream en donde se abrió con sus fans y lloró desconsoladamente: "Las cosas no venían tan bien, uno pensaba de una forma y otro de otra".

El Cone contó que Coti se tomó un tiempo para refugiarse en su familia y amigos y que él le estaba dando ese espacio. Además, expresó que aún contaba con la posibilidad de reconciliarse: "No quiere decir que se terminó todo, ojalá que la semana que viene podamos tener una charla y arreglar esto. Me está haciendo mucha falta y hace dos semanas que no la veo".

A pesar de las esperanzas de Alexis, Coti se mostró muy determinante en su mensaje y la pareja está separada. "Voy a respetar la decisión que se tomó", agregó "El Cone".

Aunque aún se rumorea que hubo una infidelidad por parte de Alexis, por el momento las causas de la ruptura serían los desencuentros y diferencias en la pareja: "Soy conciente que si uno la está pasando mal, o uno de los dos, a veces un aire es bueno. A lo mejor, la semana que viene estamos de la mano", finalizó.