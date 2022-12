Video: feroz incendio arrasó un importante estudio jurídico

Un incendio arrasó este lunes por la madrugada con un estudio jurídico ubicado en Falucho y Corrientes, por causas que aún no fueron establecidas. Afortunadamemente no había personas en ese momento por lo que no hubo que lamentar heridos.

El hecho ocurrió cerca de las 3.40, cuando vecinos y testigos advirtieron que el fuego se desató rápidamente dentro del local donde funciona un estudio jurídico y contable.

Los bomberos lograron sofocar el incendio.

Una dotación del cuartel central de bomberos se hizo presente en el lugar y comenzó a trabajar para extingir las llamas. Los bombeeros constataron que el local, con una superficie de unos 5 metros de largo, estaba completamente tomado por las llamas, por lo que trabajaron una una línea auxiliar para apagar el fuego.

Una vez controladas las llamadas constataron que en el lugar no había personas por lo que no hubo que lamentar heridos.