Destrozaron a Liberman con un video en el que desprecia a Messi y el periodista salió a defenderse

Apenas la Selección Argentina levantó la soñada tercera Copa del Mundo, muchos se acordaron de las críticas que recibió La Scaloneta en el inicio del ciclo, con palos despiadados de los periodistas hacia su entrenador, Lionel Scaloni, e incluso contra el propio Leo Messi, muy castigado por algunos comunicadores antes de conquistar la Copa América en Brasil. Y las redes sociales se llenaron de videos recopilando esos momentos en los que destrozaban a la Albiceleste

En el centro de esa polémica apareció Martín Liberman, quien luego del último partido de la Copa del Mundo publicó un video muy emocionado por el triunfo de la Selección, llorado en la tribuna luego de la victoria por penales ante Francia. Ese gesto no conmovió a muchos seguidores, que le recordaron lo que decía de Messi y su amistad confesa con Cristiano Ronaldo, al que siempre llenó de elogios y puso por encima de Leo.

"No me subo a ningún lado. Leo, máximo goleador de la historia... ¿Contra quién? ¿Cómo, dónde y cuándo?", es el duro mensaje del comunicador contra Leo en el video que subió un usuario y que llegó a los ojos del propio Liberman. "Sentime basurita. Ese video es viejo. Quien sos? Para quien operas? Ese video es público gil de cuarta. No hice nada para ocultarlo", le respondió en un tuit el conductor.

La cosa no finalizó ahí y Liberman siguió señalando. "Preguntame qué opino hoy, servil sujeto alcahuete chupamedias. Tal vez lográs que te siga algún jugador", puntualizó. Aunque no se quedó ahí su defensa, ya que la semana pasada, ante la ola de críticas y los videos que salían a la luz con su opinión crítica con el equipo y con su capitán, el periodista subió a su canal de YouTube un video tratando de mostrar que en realidad su opinión era diferente.

"Por estas horas muchos, pretendiendo hasta darme clases de cómo hacer mi trabajo. No se en dónde han estudiado, dónde se han formado, quién les enseñó. 'No, el periodista está solamente para informar', yo la verdad que no entiendo de dónde han sacado eso. ¿Quién les dijo eso?", se lo escucha decir al periodista deportivo en un fragmento del video que subió a YouTube y que compartió en sus redes sociales, llamado: "Pruebas irrefutables de mi verdadero pensamiento sobre Messi y Scaloni que destruyen las fake news".