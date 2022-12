¿Ya lloraste hoy? El emotivo video de Messi y el recuerdo de su abuela Celia en cada gol

Los festejos de Lionel Messi en cada gol son diferentes. Pero todos terminan igual. Cuando regresa hacia la mitad de la cancha, Leo se persigna, se besa la mano derecha y señala al cielo con los dos índices mientras mira buscando una imagen que lo apoya desde arriba. Es su abuela Celia, que falleció cuando La Pulga tenía 10 años, jugaba en Rosario y soñaba con ser lo que fue después, un ídolo sin fronteras que sobrepasó cualquier predicción, menos las de la abuela.

Fue su abuela quien lo llevó por primera vez a una cancha cuando tenía apenas cuatro años y la que consiguió que el técnico de aquel equipo de pibitos pusiera un rato a esa Pulga diminuta en la cancha del Grandoli (el Centro de Educación Física Número 8, Abanderado Mariano Grandoli). Salvador Ricardo Aparicio, su primer entrenador, le hizo caso, y el resto de la historia la conocemos muy bien.

"Mi abuela le decía: 'ponelo'. Y le decían: 'No, no, que está muy chiquitito'. 'Ponelo, que te va a salvar el partido', le decía. Empezaron a discutir. Cambiaron un par de palabras y me puso. Al final hice dos goles ese partido", contó Messi hace años en un mano a mano con TyC Sports cuando recién debutaba en Barcelona y empezaba a mostrar su magia.

En cada gol en el Mundial, el festejo estuvo presente, igual que el recuerdo de Celia, la mamá de su mamá, que lleva el mismo nombre, la que lo bancó siempre y no pudo verlo hacer feliz a todo un país levantando la Copa del Mundo. En Twitter publicaron un video uniendo ese recuerdo y uno de los hits que nacieron en Qatar 2022, el de la "abuela, la, la, la, la, la", que nació en una esquina cualquiera en medio de los festejos y del Mundial y recorrió el mundo. En una versión lenta, más emotiva que de celebración, el hit acompaña las imágenes de Leo y cierra con un texto que te va a hacer lagrimear.

Por eso apoyo incondicional es que Messi se acuerda de su abuela en cada gol, desde que se marchó cuando Leo sólo tenía diez años. "Ricardo Darín es mi actor favorito. Mi abuela se parecía mucho a la protagonista de 'El hijo de la novia', hacía cosas que ella hacía y también tuvo Alzheimer", recordó hace años Leo.

La mirada al cielo de Messi no es simple rutina. Los más de 700 goles de Leo tienen una destinataria especial.