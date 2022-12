Insólito: salieron a festejar el triunfo de Argentina ante Australia en un tanque de guerra

Pasaron dos días del triunfo de Argentina frente a Australia en los octavos de final de Qatar 2022 y continúan apareciendo videos virales de los hinchas festejando. Esta vez, un grupo de fanáticos de San Luis salieron a festejar con nada más ni nada menos que un tanque de guerra.

El insólito hecho ocurrió en la localidad de Villa de Merlo. En el video viralizado, se puede ver a un pequeño puñado de personas subidas arriba del vehículo militar con banderas argentinas en su costados circulando por la calle.

"Na, no se puede. No podés boludo", se escucha al que graba el video en un gesto de sorpresa y un poco de indignación al no entender lo que estaba sucediendo.