La actriz que dejará las novelas para conducir un programa de citas en El Trece

El rating de El Trece viene en picada, lastimado por el éxito imparable de Gran Hermano y los altos números de audiencia de los canales que transmiten los partidos del Mundial de fútbol. Con Marcelo Tinelli tocando niveles de rating históricos (esta semana llegó a medir cuatro puntos en el Prime Time con "Canta Conmigo Ahora"), Adrián Suar ya prepara un programa de citas para el verano con una actriz en el rol de conductora.

La elegida por el responsable de la programación de El Trece es Lali González, la actriz paraguaya que la rompió en el papel de Rita en "La 1-5/18" la tira con la que Pol-ka volvió a la ficción en plena pandemia.

El programa se llamará "¿De qué signo sos?", intentará formar parejas con la participación de famosos en su rol de cupido, y se estrenará a comienzos del 2023, cuando Tinelli se toma descanso y el canal del solcito planea empezar a levantar su rating con el regreso de "El Hotel de los Famosos", el reality que le funcionó muy bien este año y que vuelve con una segunda parte que hace varias semanas que ya está en plena grabación.

Lali González hará su estreno como conductora a los 35 años, ya que solo dejó su rol de actriz como panelista de un concurso en la TV paraguaya. Este miércoles habló desde Paraguay con "Socios del Espectáculo" y contó cómo fue que la convencieron de aceptar la propuesta y volver a grabar en nuestro país, dejando a su esposo y a su hijita por un par de meses.

Talento para armar parejas de actores

"Me convocaron porque vieron en mi un talento de cupido, porque formé muchas parejas mientras estuve grabando en argentina, pero no puedo contar cuáles", dijo con picardía, sin nombrar a qué actores y actrices unió sentimentalmente mientras grabó en el país. "Yo le decía a mi marido que pensaba dejar la televisión, estaba cansada por grabar tantas tiras y en se momento sonó el teléfono, era Adrián Suar, me preguntó cómo estaba para el año que viene y pensé que me iba a ofrecer hacer una villana en alguna novela", contó.

"Habrá invitados famosos, va a haber astrología, tarot. Quién no lee su horóscopo. Lo primero que leo es si voy a ganar plata, después voy al amor. Ahora tengo que cambiar el chip", comentó Lali, quien recordó que junto a su abuela, en los 90, veían a Roberto Galán desde Paraguay.

Lali recibió muchos elogios por su papel de Rita en "La 1-5/18".

"Siempre es hermoso volver al lugar en donde una fue feliz. Es un nuevo desafío estar al mando de un programa de televisión como conductora oficial, de todas las posibilidades que manejaba en mi carrera esta me sorprendió. Le pregunté a Adrián si estaba seguro de lo que hacía y me dijo “yo confío”. Le respondí que no me hago cargo de lo que se viene. Yo seré tal y como soy. Pienso disfrutar y divertirme con esta nueva propuesta", comentó cuando se dio a conocer la noticia de su nuevo desafío en la TV argentina.

"Es un programa divertido que irá a la tarde en donde vamos a quedar enamorados con las parejas que se irán formando, en esta oportunidad con el feeling que hagan según los signos zodiacales", agregó.