Organizaciones sociales reclaman una canasta escolar

Vecinos nucleados en diferentes organizaciones sociales realizan una movilización por avenida Luro para reclamar una canasta escolar digna en vistas del inminente comienzo de clases y manifestar su disconformidad con el preacuerdo entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En diálogo con 0223, Ester Mancino, una de las referentes locales de la Corriente Clasista Combativa Mar del Plata- Batán (CCC), explicó que la movilización se da en el marco de una jornada nacional de lucha. "Decimos no al pre acuerdo con el Fondo", dijo la mujer al tiempo que explicó que desde el movimiento que integra considera que no se trata de una deuda contraída durante la gestión Macri, sino de "una estafa". "Las deudas se pagan, las estafas no y esto es una estafa", dijo categórica.

Las organizaciones también cuestionaron el acuerdo con el FMI.

Además la mujer señaló que entregarán un petitorio al intendente Guillermo Montenegro en el que expresan su postura ante el acuerdo y solicitan una Canasta Escolar digna. "Queremos mostrarle nuestro enojo", explicó.

"Los chicos merecen tener un comienzo de clases digno y con los 16 mil pesos que se ganan con el Potenciar Trabajo y alguna changa que consiguen los compañeros no se pueden comprar todas las cosas", indicó.

Las organizaciones reclaman una canasta escolar digna.

En este sentido, la mujer agregó que en los barrios "la situación económica está muy jodida". "Los vecinos no tienen una buena dieta porque no se puede pagar y cada peso extra que ingresa se utiliza para hacer mejoras en las viviendas, no se puede ahorrar", cerró.