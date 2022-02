Celebran que la segmentación de tarifas no afectará a las Pymes

Las Pymes no serán afectadas por la semgentación de tarifas.

En medio del anuncio sobre la segmentación de tarifas de servicios de luz y gas que implementará el gobierno nacional, el presidente de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (Came), Alfredo González, celebró el compromiso de que esa medida no afecte a las Pymes.

En una visita en Mar del Plata, donde mantuvo reuniones con el titular de Ucip, Blas Taladrid, y de la Federación Económica de Buenos Aires (Feba), Camilo Kahale, González señaló que vienen trabajando en una mesa de la que participa Came, junto a la subsecretaría de Energía, a cargo de Federico Basualdo, y el Ministerio de Economía.

Allí surgió el pedido de las pequeñas y medianas empresas de no quedar afectadas por la segmentación de las tarifas y se llevaron el compromiso de que eso no ocurrirá.

"Basualdo nos transmitió que la segmentación que se viene no va a incluir a las Pymes argentinas. Eso es importante", detalló González. Según las charlas con los funcionarios, solo estarán afectadas aquellas empresas que tienen un 100% de su producción destinada a la exportación. "Lamentablemente en la Argentina no son muchas, ojalá en un futuro haya más, pero lo importante es que esta segmentación no va a afectar a las Pymes", insistió González.

Alfredo González destacó que la medida del gobierno no impactará en las Pymes y destacó el acuerdo con el FMI.

Por otro lado, el dirigente empresarial destacó el avance del acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Desde Came siempre apoyamos a que el gbierno honre la deuda, porque es el Estado el que tomó la deuda, más allá de las circunstancias", planteó.

A su vez, marcó que el acuerdo les permitirá a los empresarios "seguir incluidos en el mundo" y dijo que dará "cierta tranquilidad marcoeconómica" que al mismo tiempo impactará en la microeconomía.