Palermo, enojado pese al triunfo de Aldosivi: "Hay que replantear muchas cosas"

Lejos de aferrarse al resultado, Martín Palermo, director técnico de Aldosivi, fue sumamente autocrítico por el rendimiento de su equipo pese a haber derrotado a Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 0 como visitante.

Es que verdaderamente el equipo marplatense no jugó nada bien. Nunca impuso su juego, le cedió la pelota al rival, no tuvo posesión e incluso con un jugador de más en los 25 minutos finales, se mostró inseguro. En conferencia de prensa, el exgoleador fue contundente: "La verdad que se hace difícil profundizar en el análisis de los 90 minutos. Fueron muchos los errores colectivos e individuales. Le dimos en todo momento la posibilidad a Godoy Cruz, que sin tener una gran posesión, nunca sostuvimos el balón. Les cedimos a ellos la pelota. No me voy satisfecho más allá del triunfo porque la verdad que la pasamos mal en los 90 minutos", indicó.

Aldosivi afrontó este lunes el primero de cinco partidos consecutivos ante rivales directos por la permanencia: el sábado se vendrá Central Córdoba, y luego enfrentará a Barracas Central, Tigre y Patronato. Palermo valoró el resultado, pero agregó: "hay que ser muy autocrítico después de analizar un poco más en profundidad el partido. Sobre eso, saber que hay que replantear muchas cosas porque van a ser más los partidos que perdamos si jugamos de esta manera, que los que ganemos como hoy".

Dentro de lo poco para destacar, el DT sostuvo: "el orden, mantener el arco en cero, y que lo poco que generamos fuimos precisos como el primer gol. Eso nos dio cierta tranquilidad. Y sirve desde lo anímico. Pero así y todo en los primeros minutos la pasamos mal. Después Godoy Cruz nos siguió metiendo dentro del arco con pelotas aéreas. Tuvieron muchas situaciones de pelotas parada. Y no, busco otra cara, otra cosa del equipo. Sé que puede dar mucho más desde lo colectivo como en rendimientos individuales que hoy estuvieron bajos".

Palermo enumeró las falencias: "Tuvimos muchas pérdidas de pelota, imprecisión. Pelota que recuperábamos o segundas pelotas que ganábamos en juego aéreo, que ellos disputaban. Cada recuperación nos duraba muy poco la pelota. Entonces terminás todo el tiempo defendiendo, dándole la pelota al rival, sin tener juego asociado, sin jugadas para progresar y elaborar en campo rival. En las pocas que tuvimos, convertimos goles", analizó.

El volante Matías Morello, de 21 años, tuvo su debut en primera división y así lo vio el director técnico: "ante la lesión de Cerro, por las características de jugador, creemos que es un chico del club con mucha proyección, que nos puede dar esa estabilidad en la zona media. Tiene un juego muy posicional, que es lo que buscamos en el equipo. No podemos recaer en él. El equipo no lo ayudó a destacarse en el juego. Pero lo hizo bien. Tiene que seguir mejorando en muchos aspectos, seguir madurando. Está en mi función hacerlo crecer".

Palermo dijo que el campo de juego, pese a las dificultades que mostró y las lesiones de tres jugadores suyos (Iritier, Milo y Mosquera), "estaba mal para los dos lados". Que los cinco cambios realizados respecto a la derrota ante Boca, fueron "por el desgaste de los partidos anteriores, y tener variantes en el equipo, para que también estén en competencia por tener cada uno su lugar en el equipo. Que sepan que más allá de los nombres, todos tienen que estar preparados para jugar".