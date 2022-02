Alvarado busca chicas para sus categorías menores

En el crecimiento que viene teniendo el fútbol en el país y la ciudad, Alvarado no es la excepción, tiene categorías muy bien armadas y se prepara para disputar los certámenes de la Liga Marplatense de Fútbol. Pero ahora, convoca a todas aquellas chicas nacidas entre 2011 y 2013, para conformar el plantel de la división más pequeña: la Sub 11.

En este caso, no se trata de una prueba, donde las nenas serán observadas, sino que todas se quedarán para formar parte del plantel del "torito". Los entrenamientos serán los días lunes, jueves y viernes a las 18.45 en la Villa Deportiva del club.

El comienzo de la Copa Challenger para el fútbol femenino está previsto para el 5 de marzo, y estarán todas las categorías: Primera, Quinta, Sub 16, Sub 13 y Sub 11.