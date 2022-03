Reclamo en Medicina: “Hay cursadas hasta las 22, más horarios no podemos tener”

Un sector estudiantil de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) realiza desde la semana pasada una serie de reclamos, pidiendo a las autoridades académicas, que tengan un régimen “contemplativo” y que existan horarios de cursada más flexibles, ya que afirman, la carrera tiene un gran filtro que hace que muy pocos puedan llegar a tener el título de médico. Este año es especial para Medicina: 107 estudiantes que esta semana iniciaron su último año de cursada, tendrán la posibilidad de recibirse de médicos.

En declaraciones a 0223, Adrián Alasino, director de la Escuela Superior de Medicina de la Unmdp, consideró en primera medida que los reclamos de los estudiantes “siempre son bienvenidos” y que cualquier cuestión “puede contemplarse”, aunque admitió que “de 5200 estudiantes, no siempre se pueden conformar al 100% de la gente”.

“Hay cosas que son difíciles, como el pedido por flexibilización, porque obviamente hay un plan de estudios, un reglamento académico que es un contrato que firman los estudiantes a principios de año. Ellos conocen las reglas de juego”, señaló.

Alasino aseguró que la Escuela de Medicina escuchó el reclamo estudiantil. Foto archivo:0223

En ese marco, puso como relevancia que en este 2022 “hay tres agrupaciones estudiantiles, 2 político- partidarias y otra con un perfil distinto y que busquen el apoyo de la gente. Son las reglas de juego de universidad pública”, razonó.

En relación al reclamo por flexibilización, Alasino aclaró que la Escuela de Medicina tiene horarios de cursada de lunes a viernes de 8 a 22 y los sábados de 8 a 16. “Piden flexibilidad pero mas horarios no podemos tener. La prioridad de horarios lo tienen, presentando un certificado laboral. Si trabajo de mañana y tengo comisión de noche, se le da lugar”, dijo.

Y agregó: “Hay gente que hace la carrera trabajando pero Medicina tiene una carga horaria muy grande, con un promedio de 30 a 32 horas de cursada por semana. Y se estima que para ello, se necesitan entre 35 a 40 horas por semana para estudiar. Medicina es una carrera larga y compleja”, remarcó.

Asimismo, el responsable académico explicó que parte de la cursada de los estudiantes se hace en centros de salud, “que funcionan entre las 8 y las 17 o 18 horas”.

“Hay cuestiones que siempre son contempladas, como cuando un estudiante presenta un certificado de salud y se le da otra oportunidad de mesa de estudio. Pero no se pueden abrir mesas de exámenes todos los meses. Es imposible. Insisto en que los reclamos siempre son válidos pero no se puede dejar conformes a todos. Hemos conversado con los estudiantes y les dimos respuestas, pero por ahí no son las que querían escuchar. La carrera tiene estándares que hay que cumplir”, concluyó Alasino.