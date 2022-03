Estudiantes de la carrera de Medicina denuncian falta de políticas de contención

Este lunes empiezan las clases en la Escuela Superior de Medicina (ESM) y, desde el Centro de Estudiantes aseguraron que hay una "gran cantidad de irregularidades" que hacen que la comunidad educativa se vea notablemente reducida.

En diálogo con 0223, Pía Quintana, presidenta del Centro de Estudiantes de la ESM, explicó que hay ingresantes que continúan fuera del sistema académico, pese a que el ingreso a la carrera sea irrestricto y calificó la situación como "caótica".

De acuerdo a las declaraciones de la joven, la casa de altos estudios tuvo en 2017 3.500 estudiantes egresados de las diferentes carreras, mientras que en el último ciclo lectivo hubo 100 graduados, baja que atribuyó a la "falta de políticas de contención hacia los alumnos".

"No hay contenciones de cursada ni un acompañamiento para que los alumnos puedan encarar la carrera junto a un proyecto de vida", dijo Quintana, que explicó que los horarios de cursada no son flexibles y tampoco hay posibilidad que el alumno pueda elegir horarios de acuerdo a sus actividades. "No hay un derecho estudiantil que se cumpla", señaló.

Según detalló la estudiante, desde el Centro de Estudiantes intentaron hablar con las autoridades de la ESM para plantear la necesidad de un reglamento contemplativo. "No hay una puerta que no hayamos golpeado y estamos cansados de no obtener respuestas", aseveró.