Benedetto y Romero entrenaron a la par y se anotan para el superclásico

Benedetto no se quiere perder por nada el clásico, hizo fútbol y el jueves se podría confirmar su presencia.

Darío Benedetto y Oscar Romero participaron de la práctica de fútbol de Boca, esta mañana en el predio de Ezeiza, en tanto que Marcos Rojo no lo hizo por precaución al tener una leve molestia muscular. Ambos jugadores, que están en duda por venir de lesiones musculares, alternaron minutos con los juveniles Luis Vázquez y Aaron Molinas

El entrenador Sebastián Battaglia alineó este equipo: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández y Juan Ramírez; Molinas (Romero); Sebastián Villa y Vázquez (Benedetto).

El equipo suplente formó con Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Agustín Sandez; Jorman Campuzano y Gabriel Vega; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Norberto Briasco; Nicolás Orsini.

Benedetto, según le comentaron a Télam allegados al cuerpo técnico, estaría bien de su lesión en el musculo peroneo de su pierna derecha, por la cual no jugo ante Huracán y Estudiantes de La Plata. El jugador no está en su plenitud física, pero la idea es que al 70 por ciento es importante para jugar ante River y además el delantero no se quiere perder el superclásico de ninguna manera. El jueves será un día clave, ya que podría estar desde el inicio de la práctica de fútbol para los titulares y entonces se tendrán mayores certezas sobre el equipo para el fin de semana. Está claro que estará en la lista de concentrados y luego se determinará si juega desde el comienzo o en el banco de los suplentes.

En cuanto a Romero, la misma fuente subrayó que sorprendió su rendimiento, más cuando ayer se pensaba que estaba casi descartado para el domingo. El volante paraguayo, último refuerzo de este semestre, no jugó el domingo ante Estudiantes por presentar el viernes una molestia en el isquiotibial derecho. Mañana será también importante ver si Battaglia lo pone de titular o de recambio de Molinas.

Por su parte, Rojo no participó de la práctica de fútbol por precaución ante una pequeña molestia muscular. Se piensa que mañana podría estar sin problemas y de no mediar ninguna novedad será el que comparta zaga con el peruano Carlos Zambrano. Parecería por el entrenamiento de esta mañana que Cristian Medina seguirá como volante por derecha, algunos pensaban en ese puesto al colombiano Jorman Campuzano.