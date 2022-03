Mónica Fein: "Argentina debe explotar su petróleo pero ese dinero tiene que ir a energías renovables"

La diputada nacional del Partido Socialista, Mónica Fein, reconoció la necesidad que tiene Argentina de sacar provecho de sus fuentes petrolíferas pero al mismo tiempo le reclamó al Gobierno de Alberto Fernández que vuelque el rédito económico de esa explotación a las energías renovables para que a mediano plazo se consolide un cambio en la matriz energética del país.

“Debemos tener un plan para cambiar la matriz energética. Si no tenemos un plan, seguiremos buscando más petróleo y afectando más nuestro ambiente. Hay que ir creciendo hacia las energías renovables”, sostuvo la exintendenta de Rosario, que fue una de las voces que disertó en la IV Asamblea de Intendentes contra el Cambio Climático que tiene como sede a Mar del Plata este viernes y sábado.

Mientras la ciudad sigue a la espera de una definición de la Justicia Federal sobre el avance o no de los proyectos de exploración offshore que autorizó el Gobierno a 300 kilómetros de la costa, la legisladora no se opuso a la búsqueda de petróleo pero consideró que no se debe dejar de lado la apuesta por las energías renovables.

La legisladora rosarina hizo un llamado de conciencia y aseguró que muchas acciones cotidianas tienen un impacto directo en el cambio climático. Foto: 0223.

“Argentina debe explotar el petróleo que tiene pero el dinero que nace de esa explotación tiene que ir dirigido a las energías renovables porque si no vamos a seguir contaminando el ambiente sin ninguna perspectiva”, planteó, y citó como ejemplos la energía solar, el hidrogeno y el biocombustible, algo que ya se ha implementado con éxito en el transporte de Santa Fe.

Fein, de hecho, llegó a elevar, a través de su rol en el Congreso, un pedido de informes a la administración de Fernández para que brinde mayor información sobre el trabajo de prospección sísmica que se busca desarrollar en las plataformas marítimas ubicadas a cientos de kilómetros de Mar del Plata.

“Cuando se toman medidas así, debe haber una serie de informaciones que en este caso no estaban disponibles. Y hay que exigirla igual. Es absolutamente negativo tomar decisiones que parece que benefician hoy pero que pueden impactar terriblemente en el mañana”, advirtió, en una entrevista que le concedió a 0223, y agregó: “Realmente se trataba de una explotación en condiciones extremas, sin estudios ni acuerdos ni demostraciones de que lo que vamos a producir es menos importante de lo que vamos a afectar”.

Reconocimiento a los enfermeros

Al participar de la asamblea, la legisladora se mostró contenta del crecimiento que vio en los últimos años la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. “Yo fui fundadora en Rosario de esta red junto a otros municipios y ver que ahora participan más de 200 municipios me llena de alegría”, reconoció.

“Ahora vengo como diputada a hablar de la legislación nacional que es importante para seguir impulsando estas políticas pero reconozco el rol que tienen los gobiernos locales para involucrar a la ciudadanía, para compartir experiencias, generar políticas que modifiquen y tomar conciencia que lo que hacemos cotidianamente determina el cambio climático”, planteó.

Dentro de su agenda por la ciudad, Fein también incluyó un encuentro con directivos de la Facultad de Ciencias de la Salud después de haber presentado un proyecto de ley al Congreso para mejorar la situación de los enfermeros. “Después de la pandemia, todos vimos con claridad el rol que juegan los equipos de Salud y de Enfermería. Por eso, propuse en el Congreso adherir al convenio de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce a la carrera de enfermería su profesionalización y que habla de la necesidad de garantizar un salario digno con un único turno”, señaló la rosarina.

“Hay muchas enfermeras que trabaja en más de un lugar y con dos turnos y a las que ni siquiera les reconocen las licencias. Si hay algo que tenemos que hacer después de la pandemia es reconocer el derecho a un trabajo digno. Por eso planteo la necesidad de avanzar hacia este reconocimiento del desarrollo profesional de la enfermería en el país”, dijo, tras el encuentro con los facultativos, y concluyó: “No basta con aplaudir sino con demostrar que existe el compromiso de garantizar dignidad a una carrera tan noble”.