Celebran la inclusión de comercios de barrio a precios cuidados: "Nos pone en igualdad con las grandes cadenas"

Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) valoraron los recientes anuncios del gobierno nacional, que incluyó a las almacenes y minimercados de barrio en el nuevo acuerdo sobre 580 productos, que deberán retrotraer sus precios al 10 de marzo. Afirman que este tipo de comercios son los que venden el 65% de los alimentos de la canasta básica a los argentinos.

"Celebramos este anuncio porque viene siendo un reclamo de la entidad, porque frente al relanzamiento del programa de precios cuidados, este tipo de comercios siempre han quedado sistemáticamente afuera. El negocio de cercanía no tenía acceso y con esta medida, nos pone en un pie de igualdad con las grandes cadenas y evitamos que el cliente que nos compre, se vea tentado a migrar hacia las grandes cadenas", sostuvo en diálogo con 0223, Gustavo Casciotti, presidente de Apyme Mar del Plata.

En ese marco, el comerciante advirtió que hasta este miércoles en la previa del anuncio -que será oficializado a las 15.30- "seguimos con facturas de compra y no están generando notas de crédito que no van a ser compensadas con bonificaciones para permitir bajar los precios. Nos parece que ese tema se tiene que abordar porque sino nos quedamos a mitad de camino" y que si no es resulto "nos deja en total indefensión frente a las grandes cadenas".

Para Casciotti estas medidas regulatorias de precios debería alcanzar a los principales productores de alimentos. "Las grandes cadenas son muy pocas y vieron aumentados sus precios en parte por el aumento de los costos en razón de aumentos internacionales y en parte por su capacidad que les ofrece la posición concentrada para aumentar precios independientemente del incremento de los costos", subrayó.

Gustavo Casciotti, presidente de Apyme Mar del Plata. Foto:0223

Por último, Casciotti analizó que la inflación es causada por los fuertes incrementos de las grandes cadenas de alimentos. "Arcor, por ejemplo, reporte ganancias en 2021, en plena pandemia, cerca del 142% por encima del 2020" y esta situación pone de manifiesto "la capacidad que tienen estos grandes grupos de aumentar su rentabilidad a costa del bolsillo de la gente", completó.