Once Unidos va por el primer golpe frente a Ciudad

Después de la levantada frente a Paracao de Paraná, con el ánimo por las nubes y sabiendo que todo lo que venga de más, es un premio, Once Unidos afrontará la semifinal de la Liga Argentina de Vóley sin el peso ni la responsabilidad de ser el candidato. Sin embargo, eso no significa que se conforme, todo lo contrario, buscará hacer de esa tranquilidad un punto a favor para encarar la serie ante Ciudad Vóley, el mejor equipo de la Fase Regular. A las 18, en San Juan, se juega el primer punto.

Estar entre los cuatro ya es un montón, en su segunda temporada, con un plantel repleto de marplatenses y con un proyecto que está dando sus frutos. Pero no le alcanza, ahora quiere quedar entre los dos que tendrán los ojos de todo el vóley nacional mirando la definición de la Liga Argentina.

No la va a tener fácil y es lógico. Ciudad no sólo fue el mejor de la fase regular, sino que tiene un plantel largo, con tres extranjeros que le dan un plus y con el título como objetivo. En cuartos de final se sacó de encima con autoridad a Monteros de Tucumán en dos partidos y llega como favorito a este cruce, aunque ya sabe lo que es perder con Once Unidos, porque los de Gonzalo Borstelmann le asestaron una de las tres derrotas en instancia anterior.