Con una avivada, Estudiantes sacó pasaje a la próxima fase

Estudiantes venció 2 a 0 Audax Italiano de Chile en un final angustioso y pasó a fase 3 de Copa Libertadores donde el miércoles visitará en la ida al Everton chileno. El triunfo lo concretó el "Pincha" con goles de Agustin Rogel en el final de la parte inicial y de Leandro Díaz a los 39 minutos del complemento.

El partido empezó a todo ritmo. En la primera lo tuvo Rogel de cabeza y la pelota salió apenas arriba del travesaño, pero antes de los 10 minutos los chilenos no aprovecharon dos errores no forzados de la defensa de Estudiantes, y primero Palacios y después Estigarribia desperdiciaron dos mano a mano muy claros. A partir de ahí Estudiantes no tuvo orden, se mostró impreciso, apurado y nervioso, y eso lo llevó a jugar sin inteligencia. Y Audax no pudo encontrar una réplica letal para ampliar la diferencia del 1-0 a su favor en la ida. En los últimos 15 minutos de la primera etapa el equipo de Ricardo Zielinski con más empuje que juego puso el partido más cerca del arquero Muñoz, le generó 8 tiros de esquina y en un córner de Zuqui encontró la cabeza de Rogel para el 1 a 0 parcial.

Estudiantes salió con todo en el complemento y a los 4 minutos una buena jugada de Diaz con Godoy, que habilitó a Boselli y salvó Labrin, que la tocó con la mano pero el árbitro Wilton Sampaio no interpretó penal, fue un presagio de lo que tardíamente llegaría para los platenses. A los 5 minutos llegó otra vez el local y Díaz marcó pero en posición adelantada. Y a los 24 el tucumano habilitó a Zapiola con el pecho, pero su remate dio en el palo derecho y en el rebote cabeceó Castro y Osorio salvó en la línea de cabeza. La victoria la consiguió el "Pincha" a los 39 minutos de la parte final cuando hizo rápido un córner al primer palo Castro para que Díaz anticipe y marque el 2 a 0 de la clasificación con un derechazo corto. El final fue agónico para los locales porque un tiro libre de Sepúlveda que se fue apenas alto en el séptimo minuto de descuento, de concretarse hubiese llevado la definición a los penales.

Síntesis

Estudiantes (2): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Matías Pellegrini, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prete; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST 20' Manuel Castro y Franco Zapiola por Del Prete y Pellegrini, 32' Nelson Deossa por Zuqui y 43' Jorge Morel por Díaz.

Audax Italiano (Chile) (0): Joaquín Muñoz; Oliver Rojas, Carlos Labrin, Luis Osorio y Roberto Cereceda; Osvaldo Bosso y Matias Sepúlveda; Jorge Henriquez, German Estigarribia y Luis Riveros; Lautaro Palacios. DT: Ronald Fuentes.

Cambios: ST 10' Pablo Alvarado por Riveros, 22' Gonzalo Álvarez por Palacios y 36' Anderson Contreras por Henriquez.

Goles: PT 45' Rogel (E); ST 39' Díaz (E).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: "Jorge Luis Hirschi".

Global: Estudiantes 2 - Audax Italiano 1.