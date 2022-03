Master Chef: Mica Viciconte otra vez al domingo de eliminación

Nuevo jueves de última chance en el programa Master Chef Celebrity con participación de la marplatense Micaela Viciconte, que afrontó un complejo desafío gastronómico, dividido en dos preparaciones distintas pero que debían tener un hilo conductor.

Con el objetivo de ser el mejor plato para poder pasar de ronda y así evitar el domingo de eliminación, la guardavidas compitió contra otras cuatro cocineras que buscaban el mismo premio: la actriz María del Cerro, la modelo Catherine Fulop, la humorista Malena Guinzburg y las conductora Denise Dumas. Todas llegaron a esta instancia de la semana por ser las peores participantes de los últimos programas.

Al momento de cocinar, los competidores se encontraron con una serie de productos en sus estaciones y un desafío que los chef del jurado -Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular-, explicaron detalladamente: los cocineros debieron elaborar dos preparaciones, primero una entrada a elección y luego un plato de fideos con camarones, con una salsa a incluir y otros ingredientes que también podían seleccionar libremente.

La consigna fue que tanto la entrada como el plato principal debían tener una coherencia y los chef adicionaron un impedimento en cuanto a los camarones: solo podían ser utilizados en la pasta, no en la entrada. Sin necesidad de ir al mercado, los cocineros tuvieron 60 minutos y el desafío se les dividió en dos tiempos: hasta que no faltaran 30 minutos no podían arrancar con la elaboración del plato principal.

Martitegui y Betular fueron los que pasaron por la isla de cocina de Mica y enseguida empezaron a darle indicaciones. “Me cambiaron todo” se le escuchó decir a Viciconte, lo que generó la instantánea reacción de Martitegui para aclarar que no había sido así. La marplatense aseguró que los consejos recibidos mejorarían su plato.

Mica preparó de entrada un higo relleno de queso azul con ensalada de espinaca y vinagreta para el cual tuvo dudas con el emplatado y a falta de media hora comenzó con la elaboración de la comida principal.

La pareja de Fabián Cubero, embarazada de más de siete meses, fue la primera en pasar a la degustación del jurado. “Se que está rico” se mostró confiada. El plato fue un rigatti con crema, camarones y espinaca.

“Lograste hacer un menú completo que cierra perfectamente”, le dijo Martitegui primero que nadie. “Una pasta simple, camarones en punto justo, crema fluida, las espinacas le quedan bien, le falta acidez”, agregó el chef con el que Mica tuvo feos cruces semanas atrás.

A su turno Betular le felicitó a Viciconte que la crema estaba “bien utilizada” y finalmente Donato le comentó que el plato tenía “mucha pimienta pero que eso le queda bien”, aunque le observó que “faltaba un poco de sal a la pasta”. “Bien usada la crema, sin exagerar”, agregó De Santis en su calificación.

Mica se esperanzó con ser la mejor y tenía con qué, sin embargo hubo una devolución mejor: la actriz Mery del Cerro cocinó un plato superador al de la marplatense y fue la única en lograr la clasificación a la próxima semana.

Veredicto

Al momento del veredicto los chef del jurado llamaron primero a Fulop y a Dumas, a quienes enviaron directamente a la gala de eliminación a emitirse el domingo próximo.

Luego fue el turno de que pasaran al frente del salón Guinzburg, Viciconte y Del Cerro y la primera en llevarse el delantal negro fue la humorista.

Para el final quedó esa disputa entre Mica y Mery Del Cerro, muy pareja. “Dos menúes muy buenos, y buena pasta”, dijeron los chefs pero se decidieron por la actriz.

Viciconte, que ganó tres medallas plateadas y se llevó el delantal dorado de Master Chef, se convirtió desde el principio en una de las mejores cocineras del reality hasta el momento. En los últimos meses la competencia se tornó más compleja y la marplatense no ha podido evitar los domingos de eliminación.