Mica Viciconte recapacitó, pidió disculpas y fue la mejor en Master Chef

Tras el capítulo de Master Chef Celebrity en el que vivió un tenso e incómodo momento con el chef Germán Martitegui, la marplatense Micaela Viciconte tuvo su revancha: preparó un cheese cake de matcha que fue el mejor de la competencia, le pidió disculpas al integrante del jurado por su comportamiento el día anterior y logró el pase a la final de este jueves por el delantal dorado.

Antes de arrancar, el conductor Santiago del Moro anunció que habría un premio adicional de 200.000 pesos para aquel cocinero que se hiciera con el citado delantal, un instrumento que la próxima semana le permitirá al ganador tener algún tipo de inmunidad ante una posible eliminación.

En el programa emitido este miércoles en la noche los cocineros tuvieron que afrontar un primer desafío: desmoldar un flan. El que mejor lo hacía obtenía un beneficio y ese se lo llevó rápidamente la modelo venezolana Catherine Fulop.

Tras esa primera prueba, llegó el desafío principal y para presentarlo se hizo presente Gastón Dalmau, último campeón de Máster Chef Celebrity, que estuvo como invitado y a la vez como jurado.

La consigna para los participantes fue replicar el cheese cake de matcha con que el actor deslumbró al jurado el año pasado.

Al momento de presentar su plato Mica fue contenta y consideró que al menos en la presentación se había destacado.

El jurado tuvo buenas palabras hacia la elaboración de la marplatense, sobre todo en la estética. Al maestro pastelero Damián Betular le gustó la elaboración, al chef Donato De Santis le encantó y, por su lado, a Martitegui le pareció que el chesse cake estaba muy bien y que apenas le faltaba un poco de matcha.

Antes de volver a su lugar, Mica pidió disculpas por su reacción a las críticas del último programa, donde se cruzó feo con el chef Martitegui. La pareja de Fabián Cubero volvió a emocionarse, aseguró que no le gustaba verse así pero que estaba por demás sensible ante el embarazo y que todo lo maximizaba. Con particular dedicación le pidió perdón nuevamente al cocinero del jurado.

“Durante todo el tiempo, admiro en la manera en que te comportas, gestos muy nobles reconociendo cuando un plato estaba mejor y ayudando a compañeros”, le respondió Martitegui, que se emocionó con el pedido de disculpas de Mica.

Después de una noche olvidable, la guardavidas marplatense no pudo tener un cambio mejor: recibió la mejor devolución y este jueves se conocerá si obtiene el primer delantal dorado en la historia del reality gastronómico.