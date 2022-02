El ajo desató un feo momento entre Mica Viciconte y el chef Martitegui

La marplatense Micaela Viciconte protagonizó uno de los momentos más incómodos de la tercera edición de Master Chef Celebrity al enfrentarse nuevamente con el chef Germán Martitegui y, esta vez, en un contexto de malos modos.

El cruce volvió a poner en evidencia la particular relación que tiene la pareja del futbolista Fabián Cubero con el jurado del programa, siempre dando la nota por su disconformidad cuando las devoluciones de los chef son negativas. “Siempre voy a defender mi plato” dice Viciconte cuando se refieren a su fuerte carácter.

En el programa emitido este martes en la noche el desafío para los participantes fue cocinar en equipos. Sin embargo, al ser cinco los que se hallaban en competencia por ganar el delantal dorado, fue el conductor Santiago Del Moro quien se sumó para poder equiparar la división de rivales.

Por un lado cocinaron Mica, la modelo Catherine Fulop y la conductora Denise Dumas, por el otro el periodista Paulo Kablan, el actor Tomás Fonzi y el citado Del Moro.

Cada equipo pudo ir al mercado, tuvo 60 minutos para elaborar su plato y entre los tres integrantes debieron dividirse la entrada, el plato principal y el postre. A Mica le tocó hacer la entrada, mientras que su compañera Dumas hizo el plato central y la venezolana Fulop se encargó de lo dulce. Del otro lado Del Moro hizo la entrada, Fonzi el plato principal y Kablan el postre.

Antes de arrancar, los chef Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui aclararon que la evaluación sería individual y que el peor de los cinco platos quedaría sin chances de ganar el delantal que le dará inmunidad en el futuro.

La entrada de Viciconte

El maestro pastelero Betular fue el primero en pasar por la cocina de Mica, quien al recibir las explicaciones de su plan gastronómico le aconsejó a la guardavidas que agregue algo más en la entrada. Eso generó el primer enojo de la modelo marplatense.

Al momento de presentar su plato Viciconte lo denominó “volcán de sabor”: era una papa cilindro rellena con vegetales salteados, salsa de tomate y salsa de berenjenas. “Es como lo vi en YouTube”, contó la guardavidas.

Más tarde, tras realizar las correspondientes degustaciones, la entrada de Santiago Del Moro consiguió una excelente devolución del jurado mientras que sucedió lo contrario con lo elaborado por Mica.

Devolución y escándalo

Betular puso en duda que en el relleno estuviera el salteado de vegetales, aunque Mica insistió en que sí estaba. Luego Martitegui opinó que más que una entrada lo de Viciconte era un cocktail. “Una entrada tendría que estar acompañada de algo más. Parece que tiene mucho trabajo pero cuando lo comes no se siente nada. Lo delicado de afuera es lo grotesco de adentro”, la criticó el chef. Posteriormente Donato consideró que para que sea una entrada el plato a la marplatense le había quedado “incompleto”.

El momento tenso e incómodo del programa se vivió cuando Martitegui aseguró además que el plato de Mica tenía demasiado ajo. “Le puse uno solo”, se defendió ella, que discutió fuerte con el chef y se quejó. Martitegui no se quedó atrás, le pidió que trate de aprender y de hacerlo mejor la próxima vez. La situación no tuvo retorno y se vivieron ánimos negativos en el reality.

Mica volvió a su cocina, se puso a llorar y no pudo parar. “Que no me rompa las pelotas, no me conoce”, se le escuchó decir a la marplatense, desafiante.

Párrafo aparte fue el instante final del capítulo, cuando el jurado llamó a Viciconte al frente. Para evitar seguir llorando la modelo se quedó mirando el piso, sin cruzar mirada con los chef. Donato le dio la buena noticia de que seguía en carrera por el delantal dorado, pero nada cambió. La marplatense siguió con su mala actitud, Martitegui intentó volver a explicarse, incluso también el conductor Del Moro buscó apaciguar la situación, pero Mica se mostró sin intención de tener más trato.