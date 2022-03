Le dieron 6700 dólares por el auto y descubrió que toda la plata era falsa: busca al estafador

Leandro Molina se había ido contento de la Shell de Constitución y la Costa después de acordar este miércoles por la tarde la venta de su Fiat Palio Atractive a un particular que lo contactó hace varios días. Sin embargo, pocas horas después, la alegría se transformó en desesperación cuando un amigo le confirmó que toda la plata que le habían dado era falsa.

El joven de 32 años ya denunció la estafa a la Fiscalía Federal Nº1 y ahora busca obtener las imágenes de las cámaras de seguridad privadas de la estación de servicio dentro de la franja horaria de las 18.50 y las 19.30 para tratar de localizar al estafador. “Este hombre se llevó mi auto con toda la documentación pero igual no lo puede transferir porque está prendado”, aclaró la víctima, a 0223.

Molina contó que Gabriel Ramírez – así se identificó el presunto comprador – le escribió hace cinco días por whatsapp. La persona mostró un fuerte interés por el Fiat Palio desde un principio pero evitaba coordinar una visita para ir a verlo. Y finalmente, este miércoles a las 18, lo contactó de nuevo por audio, desde otro número de celular, y al rato se hizo presente en su casa.

El estafador solo había llevado 5300 dólares en una mochila y entonces, para poder alcanzar el monto pedido por el dueño del auto, ambos se dirigieron a la Shell. Allí, acusó dificultades para hacer la transferencia por la suma restante y pidió ir a Luro y Córdoba para que un “amigo” le diera la plata que faltaba, según la reconstrucción de Molina.

El joven y el supuesto Gabriel fueron hasta el centro, tomaron 1400 dólares más y regresaron a la estación de servicio para ultimar los detalles de la venta. Con total confianza, la víctima entregó la cédula del vehículo y toda la documentación correspondiente y así la otra persona se pudo retirar a bordo del mismo Palio.

A la noche, en su casa, Molina llamó a un conocido para devolverle una plata prestada y fue esta persona la que advirtió de inmediato la falsedad de los billetes. “Yo pensé que me estaba cargando pero cuando comparamos los dólares que me habían dado con unos que tenía él, me di cuenta que no tenían ningún parecido”, reconoció.

Ambos, entonces se dirigieron a la comisaría séptima a denunciar la estafa pero los policías del lugar insistieron en que eran dólares legítimos y no pudo hacer la denuncia. “Los efectivos se pusieron a mirar los dólares y me dijeron que me quedara tranquilo, que no eran falsos, y yo les dije que confiaba en lo que me decía mi amigo, y entonces el policía de turno me dijo que mañana me fijara si eran truchos”, relató.

Y al ir en la mañana de este jueves a una casa de cambio de calle Rivadavia, Molina confirmó las sospechas: toda la plata era falsa. Con esa certeza, optó por cambiar la sede de la denuncia y resolvió dirigirse hasta la Fiscalía Federal para hacer la presentación judicial e impulsar una investigación por el hecho.