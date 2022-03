Las motos eléctricas ya son una realidad en Mar del Plata: las ventajas de tener un vehículo sustentable

Hace unos años en Argentina hablar de movilidad sustentable a través del uso de autos y motos eléctricas era casi pretencioso: los costos de las unidades andaban por las nubes, lo que hacía muy difícil su compra. Pero con el correr del tiempo, tener un vehículo de esas características no se hizo imposible: si bien los autos rondan entre los 5 y 6 millones de pesos, el costo de las motos está a la mano y haciendo cuentas, pueden ser una buena opción ya que son económicas: no requiere del uso de ningún combustible, son ultrasilenciosas, livianas y tienen el plus de no contaminar el ambiente.

“El origen es la necesidad de no contaminar con el humo ni el ruido y después de la mano de eso hay un montón de ventajas con respecto a otros vehículos, porque es muy liviano, con cero vibración, lo que hace que el manejo sea muy relajado, porque trasmite tranquilidad”, expresó en diálogo con 0223, Cristian Fiego, responsable de "Punto Eléctrico", concesionario de motos eléctricas en Mar del Plata.

En ese marco, el comerciante explicó que las motos eléctricas son vehículos que cuentan con una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y que al contar con los mismos sistemas de frenos que trae una moto que desarrolla 100 kilómetros por hora, “las hace muy seguras”.

Las motos son tan livianas que se exponen en una tarima. Foto:0223

El bajísimo costo de mantenimiento y la amplia autonomía

En relación a los repuestos, el comerciante sostuvo que “todos los repuestos de las distintas marcas son compatibles entre sí y es casi prácticamente imposible que cualquiera de estas motos no salga andando, cualquiera sea la rotura”. Además, una de las particularidades de los vehículos sustentables está en el motor. “Son casi prácticamente eternos, porque no llevan mantenimiento, no llevan fluidos ni piezas de desgaste, porque al tener imanes y electroimanes, no tienen contacto entre sí porque es un campo magnético lo que transmite el movimiento y está ubicado en la rueda. Eso hace que además no tiene transmisión y no tiene una pérdida de energía innecesaria” razonó.

El costo de las motos arranca desde los $220 mil. Foto:0223

Para los poseedores de estas motos, obviamente los aumentos de la nafta le son indiferentes y la carga diaria de electricidad se reduce a unos 15 pesos finales de costo de luz, que le da una autonomía que varía según los modelos, entre los 40 y 60 kilómetros de recorrido, que se miden en un tablero digital, que marca los kilómetros que restan para la carga, la velocidad máxima y las características básicas de cualquier tablero, que en este caso, es digital.

“Las motos cuentan con baterías de litio, que tienen una prensa fantástica, y las de gel no son para nada malas, porque al contrario, se usan en el 98% de los vehículos eléctricos”, añadió Fiego.

Las motos cuentan con una amplia variedad de diseños. Foto:0223

Chau olores y pérdida de aceite

Otra de las ventajas que tienen las motos eléctricas son que al no utilizar combustible de ningún tipo, no generan ningún olores ni pérdida de fluidos. "Si tuviera cualquier imperfección en su sistema eléctrico, tiene una especie de disyuntor similar al de una casa, que corta el circuito”, explicaron desde la concesionaria, ubicada en Matheu al 3700.

Las motos cuentan con una gran variedad de diseños y costos, que arrancan desde los 220 mil pesos.

La tecnología y la sustentabilidad no implican la obligatoriedad del uso del casco, seguro y registro de conducir, según confirmaron fuentes del Municipio a este medio. En ese punto, desde una reconocida compañía de seguros de la ciudad, señalaron que los costos que se manejan son similares a una moto normal y varían según el costo final del vehículo asegurado. “Tiene responsabilidad civil como cualquier moto”.