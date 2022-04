Día y hora: cuándo será el debut de Argentina en Qatar

Con el sorteo de grupos que se realizó en el mediodía de este viernes en Doha, Argentina no solo conoció sus rivales sino que ya tiene confirmada la agenda de fechas y horarios de los primeros duelos que deberá afrontar en el mundial de Qatar 2022.

El debut del seleccionado argentino que lidera Lionel Messi se producirá el martes 22 de noviembre a la 16 con Arabia Saudita, en el estadio Lusail. Cuatro días después, tocará la parada más difícil con México.

El conjunto dirigido por Leonel Scaloni enfrentará a los mexicanos el sábado 26 de noviembre a las 10 en el estadio Education City. Y el último duelo con Polonia, que también despierta gran expectativa por la temible figura del delantero Robert Lewandowski, será el miércoles 30 de noviembre a las 16.

Si bien no se puede desestimar el poderío de cada selección, el sorteo del grupo C favoreció a Argentina y se presume que no habrá mayores dificultades para el pase a octavos de final, donde asoman, como potenciales rivales, Dinamarca y Francia, el último campeón del mundo que cuenta con la joya del PSG y compañero de Messi, Kylian Mbappé.

NOTICIA EN DESARROLLO.-