La oposición cuestionó el aumento del 45% en las tasas y apuntó contra Montenegro

Luego que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobará el aumento del 45% en las tasas propuesto por el gobierno, la oposición cuestionó con dureza al intendente Guillermo Montenegro. Desde el Frente de Todos aseguraron que siguen los incrementos sin que haya una “transformación profunda de aquellas cosas que están mal en nuestra ciudad”, mientras que desde Crear Juntos compararon postulados de Maquiavelo con el accionar del Ejecutivo.

"Hace 7 años que gobierna Cambiemos y no ha habido ni una transformación profunda de aquellas cosas que están mal en nuestra ciudad", expresaron desde el Frente de Todos a través de un comunicado difundido luego de la asamblea. “Votamos negativamente estas ordenanzas porque entendemos que lo único que se pone en discusión es el monto a aumentar pero nunca la calidad de los servicios. Con esta aprobación la gestión de Montenegro lleva, por ejemplo, un aumento acumulado de 179% en la Tasa por Servicios Urbanos”, sostuvo la concejala Virginia Sívori.

“Un presupuesto debería contarnos cuál es el proyecto de ciudad del gobierno municipal, cuáles son sus prioridades y qué políticas públicas tiene pensado implementar. Este presupuesto nos cuenta que no hay una planificación de ciudad, que no se proyecta para dónde va a crecer, qué servicios expandir, dónde depositar la basura que se genera diariamente. Nos muestra una y otra vez aumentos en todos los tributos y tasas municipales para servicios que son cada vez más deficientes”, sentenció la economista Virginia Sívori, quien en su discurso también apuntó contra Montenegro por no avanzar en la modificación de la Tasa de Servicios Urbanos, una propuesta formulada en diversas oportunidades.

Finalmente, Sívori consideró que “los vecinos vamos a pagar casi un 50% más caros los servicios para que General Pueyrredon siga igual: sucia, oscura, peligrosa, abandonada. No alcanza con el marketing, necesitamos una gestión real que proponga soluciones a los problemas de los vecinos y de la ciudad”.

Carrancio vinculó el aumento del transporte con el de las tasas.

#SemanaDelAumento

Por su lado, Alejandro Carrancio insistió en vincular el incremento de tasas con el aumento del boleto del transporte público anunciado ayer, por lo que aseguró que “el hashtag de esta semana podría ser #SemanaDelAumento”, el cual salió a instalar desde su propio Twitter.

Además, vinculó los dos aumentos con un pasaje de “El Príncipe”, la obra cumbre de Nicolás Maquiavelo donde, en el Siglo XVI y con una extrema crudeza, sentó las bases de la política moderna. “Los actos de severidad deben hacerse todos juntos, ya que con menos tiempo para reflexionar ofenden menos, los beneficios deben hacerse poco a poco, para que se saboreen mejor", expuso el autor italiano. “Cualquier parecido al gobierno Montenegro…”, concluyó el referente de Crear.